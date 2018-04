El PP no ve motivos para que Cifuentes dimita y responde a Cs que haga lo que crea oportuno

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha asegurado este lunes que no ve ningún motivo para que Cristina Cifuentes dimita , tal y como le pide Ciudadanos , un partido que puede hacer, ha dicho, lo que crea "oportuno".

En una rueda de prensa tras conocerse la petición de dimisión de Cs, Ossorio ha dicho que ese partido "puede hacer lo que considere oportuno", del mismo modo que lo hará el PP, pero ha insistido en que la presidenta regional no va a dimitir y que vería "irresponsable" que la formación naranja apoyase la moción de censura del PSOE.

"No hay, en absoluto, ningún motivo para la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha asegurado Ossorio, quien ha destacado que Cifuentes ha dicho "una y otra vez" durante los últimos días que ella cursó, se examinó y obtuvo el máster oficial de Derecho Público del Estado Autonómico, de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Ossorio ha opinado que la versión "folclórica" de Ciudadanos en la comunidad de Madrid es "la mentira continua".

El portavoz del PP ha asegurado que, pese a que pidió a Ciudadanos los documentos sobre la comisión de investigación a las 16.53 del sábado, los ha recibido este lunes a las 8.33 horas.

Además, ha explicado que habló personalmente con el portavoz regional de Cs, Ignacio Aguado, y le mostró su apoyo para crear la comisión y cumplir con los plazos para cerrarla en abril, aunque también pidió cambiar algunas "incorrecciones".

A las 12.01 de este lunes el PP ha enviado una "contrapropuesta" a Cs con cambios, que, según Ossorio, se orientaban a que el objeto de la comisión fuera "legal", a eliminar afirmaciones "sentencia", a sumar comparecientes y a que el documento fuera un acuerdo bilateral entre PP y Ciudadanos.

El PP apoyaba los doce comparecientes propuestos por Cs, entre los que figuran Cifuentes, el rector de la URJC, el director del máster y las tres profesoras del acta "reconstruida", pero pedía que además acudiesen al Parlamento madrileño el líder del PSOE, Pedro Sánchez, el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, y su portavoz adjunto, José Manuel Franco.

También pedían la comparecencia del profesor de la URJC Salvador Perelló, que asegura haber filtrado los datos; el periodista de El Mundo que le entrevistó, Javier García Negre; y el profesor de Ciencias Políticas de la URJC Manuel Villoria y la catedrática de Comunicación Carmen Caffarel.

Además, el PP proponía modificar el objeto de la comisión al considerar que el planteamiento de Ciudadanos era "ilegal", para aclarar "las presuntas irregularidades producidas en torno al máster oficial Derecho público del Estado Autonómico, impartido en el curso 2011-2012 en la URJC, teniendo en cuenta las competencias y la autonomía universitaria.

Los populares pedían también el veto del diputado de Ciudadanos César Zafra como miembro de la comisión, refiriendo "dudas existentes sobre la veracidad del currículo" del diputado, por las que él mismo, según el PP, no querría ser miembro.

"Cuando a las 8.33 he recibido el escrito, he sabido que Ciudadanos ha hecho este paripé porque quería que no lo suscribiéramos", ha asegurado el portavoz del PP.