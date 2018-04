La ministra alemana de Justicia respalda la decisión de dejar en libertad a Puigdemont

La ministra de Justicia federal, Katarina Barley, ha defendido este viernes la decisión del Tribunal Regional Superior (OLG) de Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania, sobre el ex presidente catalán Carles Puigdemont: "Es absolutamente correcta. La esperaba".

La justicia alemana acordó este jueves libertad bajo fianza de 75.000 euros para Puigdemont, que el ex presidente catalán ya ha abonado para abandonar la prisión de Neumünster, y ha indicado que la extradición es posible en base al delito de malversación, pero no al de rebelión, que no ve admisible.

En este sentido, la ministra socialdemócrata alemana ha subrayado que ahora España tendrá que aclarar la petición de extradición por el delito de malversación, algo que cree que "no será fácil". Si el Gobierno de Mariano Rajoy no justifica esta petición, ha aclarado, "se levantará la orden de detención".