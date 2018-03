ERC apremia a JxCat a proponer esta semana un candidato viable a la investidura

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha apremiado este martes a Junts per Catalunya (JxCat) a proponer esta semana un candidato viable a la investidura, una vez descartado Carles Puigdemont y encallada la alternativa de Jordi Sànchez, a quien el Tribunal Supremo ha negado su excarcelación.

Tras reunirse con el secretario general de CC. OO. de Cataluña, Javier Pacheco, Rovira ha puntualizado que ERC no cuestiona la candidatura de Sànchez, porque "los nombres no son un obstáculo", pero ha advertido que no quiere más retrasos, por lo que ha pedido a JxCat que proponga ya "un candidato para una investidura efectiva".

Así lo ha dicho en la víspera de que el grupo parlamentario de JxCat se reúna en Bruselas, con la presencia de Puigdemont, y aborde en profundidad cómo enfocar los próximos pasos para conseguir que arranque la legislatura.