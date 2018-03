Los padres de Gabriel piden que si alguien lo retiene lo deje en libertad

Ángel Cruz, el padre del niño de 8 años desaparecido el 27 de marzo en Las Hortichuelas, en Níjar (Almería), ha dicho este viernes que si alguien tiene a Gabriel "recuerde que es muy pequeño" y "no tiene culpa de nada", y ha añadido: "Si lo que quieren es hacernos daño, ya nos lo han hecho".

El padre ha comparecido en rueda de prensa en la Diputación de Almería junto con la madre del niño, Patricia Ramírez, que ha afirmado: "Me acuesto todas las noches pensando en si he hecho daño a alguien, hago una lista y no encuentro ese nombre. Aun así le pido perdón, de corazón".

La madre de Gabriel ha confiado en que antes de que caiga la noche, su hijo esté en una rotonda o un parque caminando hacia ellos y se ha dirigido directamente al captor para recordar que su hijo "tiene una vida por delante" y le ha pedido que lo deje libre.