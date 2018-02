Villanueva de Sijena insiste en pedir horarios de visita más amplios

A esas 32 se suman las 51 que llegaron en primer lugar, en el mes de julio de 2016, procedentes del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Estas piezas se exhiben en los antiguos dormitorios del Monasterio de Sijena.

Hasta ahora, la muestra se podía visitar de viernes a domingo, pero ahora se pierde un día, atendiendo a la petición de las religiosas de respetar esa jornada de culto. Así, se podrá visitar los viernes y sábados de 10.00 a 14.30 y de 16.00 a 19.00 horas.

El consistorio no comparte esta decisión de limitar los horarios. El alcalde de la localidad, Ildefonso Salillas, ha manifestado que "la voluntad de las religiosas es abrir cada vez menos y me parece normal desde el punto de vista del uso religioso del monasterio, pero el uso religioso ya lo tienen y el espacio museístico es independiente y no va a haber visitas más que los viernes y los sábados y por eso vamos a pedir al Gobierno de Aragón que se amplíen los horarios y días de visita".

Salillas ha argumentado que este tesoro artístico, que ha costado tanto recuperar y es tan valioso debe poderse visitar todos los días de la semana.