Los que se agarran a la vida

"Todo lo malo acaba, esto no va a ser para siempre". Con esta frase, Ivie, una adolescente de 15 años que padece leucemia, expresa que el optimismo es la clave para que la enfermedad no impida poder agarrarse a la vida cada día.

Para ella este lunes ha sido una mañana distinta. Ivie se ha convertido en actriz por un día y, junto con ocho personas más que padecen enfermedades o discapacidades, ha participado en el rodaje del videoclip del nuevo "single" del grupo Atacados, que, precisamente, lanza el mismo mensaje positivo: "Agárrate a la vida".

De esta manera, la sede madrileña de la Fundación Diversión Solidaria se ha transformado durante toda la mañana en un set de rodaje en el que se han unido la música, la diversión, el optimismo, la solidaridad y las historias reales de los más luchadores.

No han faltado en ningún momento las emociones positivas. Y es que la Fundación tiene como principal objetivo entregar sonrisas a aquellos que más lo necesitan, como pacientes oncológicos, niños con discapacidad, mayores con alzhéimer y madres y bebés en riesgo de exclusión social, entre otros. Para ello, concibe la diversión como una terapia complementaria.

Una terapia que, según ha relatado a Efe la directora de la Fundación, María Parra, incide en el estado de ánimo, disminuye el dolor emocional y físico, crea una actitud positiva ante las dificultades y ayuda a crear y fortalecer vínculos.

"Es una experiencia bastante divertida y es una ilusión cambiar de hábito. Lo que más me gusta es que me puedo relacionar con otros niños que están en mi misma situación. Yo antes no salía", ha dicho Ivie.

Su personaje del videoclip encuentra una entrada para el concierto de Atacados, y con sus miembros luego vive una experiencia.

Con ella comparten elenco Manuel (mayor con alzhéimer) y Mercedes (su cuidadora), Milagros y Ana Fabiana (mamá y su bebé en situación de dificultad social), Adrián y Rodolfo (niños con y sin necesidades especiales) y Fátima (una mujer con discapacidad).

"Todos y cada uno de ellos nos demuestran todos los días que se agarran a la vida, que lo hacen con fuerza, con miedo, con ilusión, pero sobre todo con ganas. Para nosotros, es una manera de agradecerles muchas cosas", ha indicado Parra.

Los músicos tienen la misma ilusión que los beneficiarios. Los componentes de Atacados, Luis, Jesús, Iván y Arturo, se han mostrado encantados de vivir esta experiencia y de "poder sacar el lado positivo de historias tan duras". Además, el cinco por ciento de los beneficios que se obtengan con las descargas de este tema se destinará a continuar en el objetivo de la Fundación.

La canción lanza un mensaje claro para los que se agarran a la vida, tal y como dice su letra: "Recoge la ilusión y ve curando tus heridas, destapa la emoción y bebe toda la alegría, brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento todo lo malo y escribe tu propio cuento".