El Gobierno quiere ampliar los delitos para la prisión permanente revisable

Por coherencia y ante la necesidad de "proteger a la sociedad de delincuentes excepcionalmente peligrosos" mientras no "esté acreditado" que no volverán a delinquir, el Gobierno quiere ampliar de ocho a once el número de delitos penados con la prisión permanente revisable. Una figura penal que entró en vigor en la reforma del Código Penal en 2015 y que Mariano Rajoy quiere extender a todos los casos en los que no sólo se causa un daño irreparable, sino que provoca un sufrimiento añadido a los familiares de la víctima.