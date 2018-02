España extradita a EEUU a un 'hacker' ruso acusado de robar cuentas en internet

La Fiscalía estadounidense ha indicado que Levashov, de 37 años, se encontraba al frente de un botnet llamado 'Kelihos' --una serie de programas informáticos capaces de enviar millones de mensajes al día para infectar ordenadores con ransomwares--, con el que habría infectado cerca de 100.000 dispositivos con fines delictivos.

El ciudadano ruso, que será llevado este mismo viernes ante la justicia estadounidense, ha sido acusado de asociación ilícita para cometer fraude por medios electrónicos, daño intencionado a un ordenador protegido, acceso a un ordenador protegido para cometer estafa, amenaza de dañar un ordenador protegido, estafa por correo electrónico y robo de identidad agravado.

La decisión de tramitar la extradición del 'hacker' ruso, que estaba siendo investigado por las agencias de inteligencia estadounidenses desde hace más de una década, fue adoptada a mediados de junio en el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El acusado, por su parte, presentó un recurso en septiembre ante el Tribunal Supremo español en el que aseguraba que había trabajado durante más de una década para Rusia Unida, el partido del presidente ruso, Vladimir Putin, según ha recogido la agencia de noticias Sputnik.

Asimismo, afirmó que los agentes estadounidenses lo torturarían para sonsacarle información sobre su trabajo en la esfera política si era extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a los cargos imputados en su contra por los fiscales.

El 'hacker' es considerado como "uno de los mayores capos del 'spam' --correo no electrónico no solicitado que se envía a un gran número de destinatarios-- a nivel mundial". Previsiblemente, Levashov trabajó bajo los seudónimos de Peter Severa o Peter of the North.