Cs amenaza con romper las negociaciones con el PP si mantiene a Barreiro en el Senado

"Nosotros para empezar hablar con el PP del pacto de investidura exigimos que firmara seis compromisos por la regeneración democrática. Lo que le pedimos a Rajoy es que cumpla su palabra, que le cuesta cuando se trata de problemas corrupción. Pero si quiere contar con los votos de Cs va a tener que cumplir con su palabra", ha subrayado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que para obtener el apoyo de Cs a los presupuestos, estos deberán incluir una partida de 500 millones de euros destinados íntegramente a mejorar las retribuciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

"Además de comprometerse con todas esas partidas que deben estar desde el punto de vista económico y fiscal en los presupuestos para obtener el voto de Cs, el PP tiene que cumplir con su palabra. No podemos seguir adelante con un partido y un presidente del Gobierno que incumplen su palabra, y hasta que el PP cumpla su palabra con Ciudadanos y con todos los españoles, que es que no iba a haber corruptos e imputados en las instituciones, no va a ser posible avanzar en las negociaciones", ha indicado en declaraciones a los medios.

Por ello, ha reclamado al partido del Gobierno que "deje de mirar para otro lado" cuando "la corrupción le salpica de una forma tan intensa". "Ya no es el caso Lezo, es el caso Púnica, es el caso Gürtel ,Bárcenas, la destrucción de los discos duros y estamos ante el caso Partido Popular", ha criticado Villegas, que dice que la corrupción "hay que afrontarla y ver que ha pasado en todos esos años, y que los españoles lo conozcan".

Pide a Puigdemont que vuelva y dé explicaciones

Por otra parte, en relación al viaje previsto de Puigdemont a Dinamarca, el secretario general de Ciudadanos ha instado al ex presidente de la Generalitat a "dejar de huir, de correr de un lado a otro como un conejo asustado, y venir a España a dar explicaciones de sus actos".

Además, ha reiterado que "no es posible la investidura telemática" porque la interpretación del reglamento de la cámara "ha quedado ratificada por los letrados" de la misma, algo que ya no se puede modificar. "Si la mesa vuelve a retorcer el reglamento de la cámara en beneficio personal de Puigdemont plantearemos todos los recursos necesarios para dejar claro que ningún politico esta por encima de la ley y de las decisiones judiciales", ha advertido.