Cuántos tipos de cadenas de nieve hay y cómo colocarlas en las ruedas del coche

La nieve he llegado a Aragón de la mano de una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que trae lluvia, frío y nieve y ha puesto en alerta a la provincia de Huesca, a puertos de montaña y a zonas de Teruel desde última hora de este martes y hasta este jueves 11 de enero. Por tanto, para que no nos sorprendan tormentas de nieve en nuestros viajes y trayectos en coche, deberíamos preparar el vehículo con cadenas para la nieve, chalecos, ropa de abrigo, abundante agua y previsiones, entre otras, para evitar sustos. Pero, no deben olvidarse las cadenas, sobre todo si no disponemos de neumáticos de nieve.

El problema es que muchas personas acostumbradas al clima de su hogar, más cálido, no se preparan cuando viajan, aunque sea de fin de semana, a otras zonas de Aragón o de España, donde las temperaturas son más frías. Además, en la mayoría de casos, tampoco disponen de neumáticos de nieve, por lo que en caso de temporal, sin cadenas para las ruedas, el riesgo de accidente se multiplica. Por eso, destacamos una guía con los modelos de cadenas que existen en el mercado para colocar en tus ruedas cuando empiece a nevar en las carreteras y, como no, una explicación de cómo se coloca cada uno de ellos.

¿En qué ruedas coloco las cadenas?

El primer paso es saber diferenciar los neumáticos en los que debemos colocar las cadenas. Hay que tener claro que todos los modelos de cadenas que existen se colocan en las ruedas motrices del vehículo. Es decir, en un vehículo de tracción delantera las ruedas motrices son las situadas en el eje delantero. Por el contrario, en los vehículos de propulsión trasera van en el eje trasero, mientras que si el vehículo es de tracción 4×4, lo ideal es montar las cadenas en los cuatro neumáticos, tal y como explican expertos desde el Real Automóvil Club de España (RACE).

Tipos de cadenas de nieve y cómo colocarlas en las ruedas

- Las cadenas metálicas son las más utilizadas, ya que ofrecen la mejor relación seguridad-precio y sirven tanto para nieve como para hielo. Lo único que tienen en contra es que son las más complicadas de colocar y se debe tener cuidado de no circular con ellas sin nieve, porque deterioran el neumático y la llanta. ¿Cómo colocarlas? Debemos pasar el aro rígido por detrás de los neumáticos y unir dicho aro, después de asegurarnos de que no están enredadas.

- Las cadenas de tela son muy populares por su poco peso y su montaje sencillo. Se trata de una funda de tela que cubre la banda de rodadura del neumático y al ser las más suaves son compatibles con el ABS, por ejemplo. Además, no dañan la llanta. Pero, como contra, diremos que se estropean con rapidez.

- Por último, las cadenas de red o cadenas compuestas son similares a las de tela, pero su funda está formada por una red de cables plásticos revestidos de material textil. Su montaje es sencillo y rápido, la diferencia la encontramos en que para colocarlas se utiliza mayor tensión para ajustarlas al neumático, por lo que necesitamos más fuerza. Además, es el tipo de cadenas más caro, en comparación con las anteriores. Lo positivo es que son las más recomendadas para uso frecuente, porque no dañan las llantas.