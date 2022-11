Este accesorio para reanimar la batería del coche te puede sacar de un apuro cuando llegue el frío

No vivimos en Invernalia pero lo sabemos: 'Winter is comming' y la batería del coche sufre más de lo normal con la llegada del frío. Si somos de los que normalmente aparcamos en la calle o no usamos el vehículo con frecuencia, puede que una mañana nos encontremos con la desagradable sorpresa de que no se pone en marcha. Para que en ese caso no tengamos que pedir ayuda al vecino ni acabemos llamando a la grúa, la tecnología ha puesto a nuestra disposición un dispositivo electrónico capaz de resucitar la batería de forma fácil y que deberíamos llevar en el maletero porque puede sacarnos de más de un apuro. ¿Conoces los arrancadores de baterías?

Estos 'gadgets' son unas baterías portátiles pensadas para poner en marcha el coche de forma rápida y sin ayuda. Funcionan de forma similar a los cables de arranque, pero no necesitas conectarlos a otro coche. Solo hay que enlazar el aparato con los bornes de la batería: (primero el polo positivo y luego el negativo) y este dispositivo generará una gran cantidad de energía para enviar un impulso a través de las pinzas capaz de poner en marcha el vehículo. Por ejemplo, este modelo de BuTure que hemos encontrado rebajado en Amazon tiene la etiqueta de más vendido y es, además, un cargador portátil, y una linterna de emergencia.

Cabe en la guantera y tiene capacidad para realizar hasta 20 arranques. Amazon

Un 'gadget' tres en uno

El arrancador de batería de Buture solo pesa 384 gramos y cabe en la guantera o en cualquier rincón del maletero. Tiene una potencia de 800 amperios para realizar hasta hasta 20 arranques en vehículos con motores de gasolina o diésel y puede usarse en motores de camiones, motos, barcos y hasta motos de nieve o cortadoras de césped.

Pero no solo eso, cuenta con dos puertos de salida USB y una entrada USB-C para cargar dos dispositivos electrónicos al mismo tiempo. De esta forma puedes usarlo como ‘power bank’ de y 12.800 megaamperios para alimentar móviles, tabletas o cámaras.

Junto a estas dos funciones, el cargador es una linterna de luces led que nos pueden ser muy útiles en cualquier emergencia.

Cómo usar este dispositivo paso a paso

Este dispositivo cuenta con dos cables para conectar a la batería: uno rojo (que se conecta al borne positivo) y uno negro (para conectar al negativo). Antes de usarlo debes asegurarte de que tenga una carga de al menos el 50% y que tu coche esté apagado.

Después, inserta la clavija del terminal en el arrancador y, cuando las luces roja y verde de las abrazaderas parpadeen, conecta los cables: el positivo al terminal positivo de la batería en primer lugar, y después el negativo sobre una pieza de metal no conductora del coche. Entonces la luz verde se encenderá de forma prolongada.

Arranca tu coche poniéndolo en marcha antes de 90 segundos. Después retira los clips. Si no funciona la primera vez puedes esperar 3 o 4 minutos y volver a repetir la operación.

Este arrancador de baterías cuenta con un sistema de protección contra cortocircuitos, sobrecalentamientos, sobretensiones y descargas con señales luminosas y sonidos de advertencia que indican si se ha producido algún error

¡Ojo! Este aparato es un arrancador, y no recarga la batería del vehículo, una vez que el motor esté encendido la batería se cargará a través del alternador.

