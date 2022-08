Marc Márquez: "Mi intención es hacer alguna carrera este año"

El piloto español de Moto GP Marc Márquez (Repsol Honda) ha asegurado este jueves su intención de hacer "alguna carrera" antes de que acabe el año, una posibilidad que dependerá de la evolución de su hombro derecho en un TAC que se realizará la semana que viene, tras someterse a finales de mayo a su cuarta intervención.

"Mi intención es hacer alguna carrera este año. La semana que viene tendré la respuesta si es posible o no. No sé si serán dos o tres carreras. Me dirán la situación del hueso, y cuando esté preparado volveré. Es importante volver para preparar el 2023", explicó Márquez en una rueda de prensa especial que realizó en la previa al Gran Premio de Austria.

De este modo, el mayor de los Márquez se someterá a un diagnóstico por TAC para conocer los próximos pasos a seguir en su recuperación. "Estoy haciendo algunos ejercicios que antes me era imposible hacer. La semana que viene entenderán si puedo aumentar la carga. Cuando en el futuro pueda montar por primera vez en una moto, entenderé de inmediato si es suficiente o no. Por el momento somos optimistas porque cada semana voy aumentando la carga de trabajo y el brazo me responde bien", añadió.

"Soy consciente de lo importante que es esta rehabilitación, si tengo que esperar una semana más lo haré. Es cierto que volveré cuando sienta que esté al 70-80 por ciento y cuando me considere capaz de pilotar la moto de manera correcta. La última parte de la rehabilitación es la más importante, que es estar en la moto, no puedes esperar a estar al 100 por cien", reconoció el de Cervera.

La lesión en el húmero, fruto de una caída en Jerez a inicios del Mundial 2020 de Moto GP, no evolucionó de inicio como se esperaba y el piloto catalán tuvo que pasar hasta en tres ocasiones por quirófano. De esta manera, el octacampeón sufre un nuevo percance este curso después del nuevo episodio de diplopía, es decir, de visión doble, después de su escalofriante caída durante el 'warm up' en el Gran Premio de Indonesia.

"En Mugello ya informé a todos sobre la decisión y parece que todo está yendo de la manera correcta. Era tomar esa decisión o finalizar mi carrera, pero vamos poco a poco, de manera lenta pero segura. Sabemos la importancia que reviste esta operación. Honestamente me siento bastante bien, es cierto que al final es un brazo que ha sufrido cuatro operaciones y trabajamos para adaptarnos de la mejor manera posible", apuntó Marc sobre los plazos marcados en su rehabilitación.

Sobre su equipo, Márquez destacó la dificultad que está viviendo el proyecto de la marca japonesa, por lo que ha decidido implicarse más con el equipo durante su lesión. "En 2020-2021 estuve mucho tiempo de ausencia en los circuitos y desconecté demasiado, cuando regresé todo me resultaba demasiado nuevo. En esta ocasión he tratado de mantenerme en contacto con el equipo y mi hermano, que también pilota una Honda", dijo.

"Creo en Honda, pero tienen que entender la forma de organizarse mejor"

"Una de las razones por las que estoy aquí no es para ver las motos en la pista, sino para hablar con Honda, los ingenieros y cuidar estos asuntos. Yo no soy quien decide lo que tenemos que hacer, pero sí quiero estar involucrado en el proyecto porque cuando estamos en un momento difícil tenemos que remar en una dirección. Es imposible que un único piloto marque la diferencia en esta situación. El trabajo en equipo es lo más importante", apuntó.

En esta línea, Márquez reiteró la necesidad de evolucionar como equipo. "Vemos que los equipos europeos funcionan de una manera diferente, constatamos que Honda está trabajando muchísimo para los pilotos. Pero cuando hablo de cambiar el equipo me refiero a la coordinación. Creo en ellos y sé que puedo volver a la cúspide, aunque es cierto que tienen que entender la forma de organizarse mejor. Cada vez hay más carreras y menos test, el trabajado de la fábrica cada vez tiene más importancia", recalcó.

"No soy la persona indicada para decir como organizarnos, soy un mero piloto que pide la mejor moto de la parrilla, es el objetivo que me marco. Tampoco quiero decir que Honda tiene que trabajar como los europeos, el estilo japonés también funciona, hemos ganado muchos títulos. Pero es cierto, que el campeonato se está modificando y es importante no caer en pánico", añadió el catalán.

Preguntado por la marcha de su hermano Álex a KTM, Marc destacó la buena relación entre ambos. "Vivimos juntos pero nunca mezclamos conceptos de estilo de pilotaje y elementos técnicos. Él tiene sus secretos con su equipo y yo con el mío. El año que viene será lo mismo, aunque él esté en KTM y yo en Honda", zanjó.

"El año que viene tenemos un nuevo piloto en Honda, como Álex Rins. Ya veremos quién será mi compañero, pero será interesante ver a otro piloto que viene de otra fábrica", añadió.

Finalmente, Márquez reconoció el momento más duro en el último año. "A nivel mental, es verdad que el peor momento fue antes de adoptar la decisión de someterme a la operación, el más difícil para mí porque estaba compitiendo. Después recuperé el optimismo, aunque, incluso ahora, tengo dudas de cómo va a ir todo, pero cuando te subes a la moto entiendes si todo va bien o no", sentenció.