Marc Márquez: "El hueso está cicatrizando correctamente y esa es la mejor noticia de todas"

El piloto español de Moto GP Marc Márquez (Repsol Honda) sigue progresando en su recuperación tras la operación a la que fue sometido en el húmero derecho -hace diez semanas- y explicó que el hueso está "cicatrizando correctamente y esa es la mejor noticia de todas".

"Paso a paso me voy sintiendo mejor y el hueso está cicatrizando correctamente, que es la mejor noticia de todas. Seguimos en modo de rehabilitación; estoy trabajando muy duro en el aspecto cardiovascular para intentar estar listo", manifestó el ilerdense en declaraciones ofrecidas por su equipo.

"A finales de agosto tengo otra revisión médica y a partir de ahí podremos dar un paso más con la rehabilitación y empezar realmente a apretar y a desarrollar los músculos. Algunos días son mejores que otros, pero todo esto forma parte del viaje. Soy optimista, pero no quiero hablar demasiado de los plazos hasta que tengamos esta revisión; no es el momento de forzar. He esperado mucho tiempo para tener este tipo de sensaciones", dijo Márquez.

En este sentido, el catalán recordó que "ha sido una lucha, no son dos días o dos meses, son dos años". "El año pasado gané algunas carreras así, pero tuve que luchar mucho. En Jerez me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Fue duro y es duro ahora mentalmente, no porque no esté corriendo, sino porque siempre tienes esta duda sobre el brazo", admitió.

"No puedo operarme de nuevo. Estoy convencido de que ésta será buena, pero estos pensamientos siempre están ahí en el fondo de tu mente", que también se refirió a la situación de su equipo. "Honda está en un momento crítico. Estoy hablando mucho con mi equipo y tratando de entender la moto de 2022, la situación y lo que está pasando. Por eso iré a Austria, para hablar con todos y reunirme con el personal de HRC de Japón para trabajar en el futuro", desveló.

"Estamos empujando todos juntos; ganamos juntos, perdemos juntos y volveremos juntos. También estoy hablando mucho con Stefan Bradl; nosotros y Santi estamos trabajando juntos y probando cosas, ambos saben cómo piloto. En Mugello dije que estaría en casa, pero quiero seguir conectado. Con la anterior operación desconecté demasiado y quiero estar involucrado, para que cuando vuelva lo tenga todo fresco", finalizó Márquez.