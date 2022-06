Fabio Quartararo renueva por dos temporada con Yamaha

El equipo Yamaha Racing ha confirmado la continuidad de su piloto francés Fabio Quartararo, vigente campeón del mundo y líder en la provisional del mundial 2022, su continuidad para las dos próximas temporadas como representante oficial de la marca.

Desde el equipo Yamaha se reconoce que "Quartararo ha demostrado grandes habilidades, compañerismo y consistencia en sus dos años con el equipo Yamaha Factory Racing, lo que le ha llevado a conseguir su primer título mundial de Moto GP en 2021 y liderar la actual con 8 puntos de ventaja", respecto al español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP).

Fabio Quartararo suma 6 victorias y 14 podios con el equipo de fábrica en la temporada 2021 y 2022, así como 3 victorias y 10 podios con el equipo satélite los dos años anteriores.

El británico Lin Jarvis, director general de Yamaha Motor Racing, ha reconocido estar muy contento con la renovación. "Trajimos a Fabio al equipo de fábrica sabiendo que es un talento especial, pero incluso ha superado nuestras expectativas y no es frecuente encontrarse con un piloto de su calibre", dijo. "Ya estaba mostrando su talento y velocidad en sus dos años con el equipo satélite SRT en 2019 y 2020, pero cuando dio el paso al equipo Factory, realmente pudimos ver cómo se fortalecía y maduraba como piloto".

"En la primera temporada y media de Fabio hemos registrado muchos éxitos, el resultado de un gran esfuerzo de todos, piloto, equipo, ingenieros y todo el personal y con él sabemos que siempre pondrá el ciento por ciento de su esfuerzo, y le hemos asegurado que Yamaha hará lo mismo e invertiremos en futuros desarrollos para que juntos podamos disputar todos los títulos de Moto GP en los próximos años", asegura Jarvis.

Para Fabio Quartararo, igual de contento, señaló que "en el pasado, subir a MotoGP con Yamaha y más tarde al equipo de fábrica fue algo evidente y creyeron en mí desde el principio, y eso es algo que no me tomo a la ligera, por eso este nuevo acuerdo fue una gran decisión en un gran momento de mi carrera, por eso me tomé un poco más de tiempo para decidir".

"Creo en el proyecto Yamaha y siento que están realmente motivados y ahora que hemos confirmado oficialmente nuestra decisión de continuar juntos, podemos centrarnos plenamente en la temporada".