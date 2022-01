El coche eléctrico más barato

Llegó al mercado hace menos de un año y se ha convertido en una de las mejores noticias para Dacia, la marca ‘low cost’ de Renault. Pequeño (mide 3,73 metros de largo), urbano y eléctrico 100%, el Spring es hoy el modelo a pilas más barato del mercado español. Tiene un precio que arranca en los 19.800 euros, sin contar las ayudas del plan Moves III, que pueden reducir el coste hasta en 7.000 euros.

Asequible en la compra y muy económico en el uso por su condición eléctrica, el pequeño utilitario fue en 2021 el cuarto modelo a baterías más vendido en Europa, con 8.185 unidades comercializadas, tan solo por detrás del Tesla Model 3, con 27.358, y el Renault ZOE, con 11.181 unidades.

Interior sencillo, para cuatro ocupantes. En el salpicadero, destaca una pantalla digital de 7 pulgadas que incluye navegador. Renault

Sencillo, básico –incorpora, no obstante, en la versión Comfort Plus aire acondicionado, elevalunas eléctricos delante y detrás, cámara de visión trasera...– y razonable. El Spring no engaña. Es un vehículo sin lujos, ni altas prestaciones, pero sí muy útil y práctico para hacer recados en ciudad, llevar a los niños al colegio, acudir al gimnasio, ir de compras...

Con un tamaño interior para cuatro ocupantes, sus 45 caballos de potencia le permiten alcanzar una velocidad máxima de 125 km/h –más que suficiente para el entorno urbano– y acelerar de 0 a 100 km/h en 19,1 segundos.

El Dacia Spring tiene en el frontal la toma de corriente para cargar la batería JESUS M. IZQUIERDO

Con su aspecto de todoterreno, un maletero de 270 litros –de los más grandes de su segmento–, y una autonomía de carga eléctrica real de 230 km que se puede reponer hasta el 80% en menos de una hora en una toma doméstica, el Spring es un vehículo para la ciudad 100%. Según Dacia, la distancia media diaria recorrida en Europa es de 31 km, por lo que su pequeño utilitario es una alternativa idónea para muchos ciudadanos, pues, sobre esta base, solo necesita una carga de su batería por semana. La autonomía puede mejorarse alrededor de un 10% pulsando el botón ECO de la consola central. Dicho modo limita la potencia a 23 kW (en lugar de 33 kW) y la velocidad máxima a 100 km/h.

El Dacia Spring, que se fabrica en China, es la versión a pilas del Renault Kwid, que se vende en algunos mercados emergentes con motor de gasolina como Brasil y la India. El uso de una plataforma ya existente del grupo reduce los costes de fabricación de forma importante. También su tamaño y la sencillez de sus interiores y acabados, convierten al Spring en un modelo especialmente competitivo. Con todo lo necesario para la vida urbana, pero sin nada superfluo, este modelo aporta, además, lo esencial para moverse en ciudad. Eso, sin olvidar, que su etiqueta Cero emisiones le permite circular en los centros urbanos con acceso restringido para reducir la contaminación.

Sus dimensiones compactas y su reducido radio de giro de 4,8 metros le permiten moverse y aparcar por la ciudad con facilidad.

Con una distancia al suelo de 151 mm, sus dimensiones compactas y su reducido radio de giro de 4,8 metros le permiten moverse y aparcar por la ciudad con facilidad. Aunque ni el volante ni la altura del asiento del conductor son regulables, en el acabado superior Comfort Plus incluye incluso una pantalla táctil de siete pulgadas con navegador.

El Spring es un coche más que correcto para cumplir en el día a día a un precio hoy imbatible. Es difícil encontrar rivales directos entre su competencia. Son también pequeños y eléctricos los Fiat 500e y Smart EQ fourfour, ambos con una calidad superior, pero también un precio más elevado.