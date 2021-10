Así funciona el Alcolock, el alcoholímetro antiarranque que será obligatorio en 2022

En 2019 (último año del que hay estadísticas consolidadas), uno de cada cuatro accidentes mortales en carretera fue por el consumo de alcohol, la segunda causa de siniestros solo por detrás de las distracciones. Precisamente ese año, uno de cada tres conductores fallecidos en accidentes de tráfico había consumido alcohol o drogas.

Unos datos que vienen a confirmar la importancia de los controles de alcoholemia en carretera, pruebas que comenzaron a hacerse en 1981 y que 40 años después superan los 6,5 millones de test realizados en todo el país. Así, con el fin de reducir la mortalidad asociada al alcohol en carreteras y sumado a los controles ya habituales, la Unión Europea ha aprobado un reglamento para la homologación de un nuevo dispositivo de uso obligatorio en transportes de mercancías y pasajeros en 2022, el Alcolock.

Qué es y cómo funciona

Con una nomenclatura que combina 'alcohol' e 'interlock' (bloqueo en inglés), el Alcolock analiza la tasa de alcohol en el aire espirado del conductor a través de un alcoholímetro similar al utilizado en los controles de las autoridades de tráfico. El análisis del aliento lleva apenas unos pocos segundos, entre 5 y 25. En el caso de sobrepasar el tope legal (0,25 miligramos por litro en aire espirado), el sistema no permitirá el arranque del vehículo, con lo que el coche quedará totalmente bloqueado.

Por el momento, la legislación comunitaria establece que a mitad del año 2022 este sistema será de "obligado uso en los vehículos de transporte de pasajeros y mercancías", aunque desde FETRAZ (Federación de Empresas de Transportes de Mercancías de Zaragoza) aseguran no conocer la fecha de implementación del Alcolock "con exactitud".

"De momento no nos han advertido de cuándo será obligatorio contar con este dispositivo. Tenemos que evaluar la medida, pero en principio nos parece muy positiva en todos los aspectos", apunta Fernando Viñas, secretario general de FETRAZ. "Como colectivo siempre hemos reclamado controles más efectivos a los conductores. Así que todo lo que sea apostar por la seguridad vial es un valor destacable para nuestro sector", insiste Viñas.

Opinión compartida por AETIVA, la Asociación Empresarial de Transportes Interurbanos de Viajeros den Autobuses de Aragón: "Estamos de acuerdo con todo lo que suponga una mejora de la seguridad en este ámbito y, en consecuencia, de los viajeros". "Creemos que todavía quedan puntos de mejora para reducir accidentes hasta su mínima expresión. En este sentido, entre las reivindicaciones históricas del sector esta, precisamente, la instalación de alcolocks obligatorios para los nuevos vehículos como mecanismo útil y eficaz", aseguran desde la entidad.

Sin duda, cualquier medida o sistema para reducir la siniestralidad al volante es un beneficio para todos. Pero lo que está claro es que la mejor forma de no dar positivo en un control de alcoholemia ya lo anunció en los años ochenta Stevie Wonder: “Si bebes, no conduzcas”.