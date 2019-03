Ni los europeos que vienen a España dejan de recibir la multa en su casa si cometen una infracción de tráfico cuando circulan por las carreteras de nuestro país, ni los españoles nos libramos de la sanción cuando vulneramos las normas de circulación.

¿Por qué? Básicamente, que los conductores que cometan infracciones en el extranjero no puedan evitar las multas se debe a una Directiva de la Unión Europea en vigor desde 2015 por la que se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre multas de tráfico en materia de seguridad vial. Mediante esta normativa se permite a los estados miembros de la UE acceder a los registros de vehículos de la Jefatura Central de Tráfico con objeto de llevar a cabo las indagaciones necesarias para identificar a los conductores de vehículos matriculados en España con los que se haya cometido en territorio de dichos Estados las infracciones previstas en la directiva.

El intercambio de datos afecta solo a ocho infracciones: exceso de velocidad, no utilización del cinturón de seguridad, no detención ante un semáforo en rojo o en el lugar prescrito por la señal de stop, conducir con tasas de alcohol superiores a las reglamentariamente establecidas, conducir con presencia de drogas en el cuerpo, no hacer uso del casco de protección, circulación por carril prohibido o de forma indebida por el arcén y por el uso de teléfono móvil al volante. Las multas por estacionamiento quedan fuera del ámbito de esta medida.

Desde CEA (Comisariado Europeo del Automóvil), apuntan además, que la mayoría de las denuncias cometidas en el extranjero por conductores españoles provienen del país vecino, Francia. Las más comunes, son el exceso de velocidad, o saltarse una señal de stop o ceda el paso. Pero también llegan gran cantidad de infracciones cometidas en otros países europeos como Portugal, Hungría, o Croacia, entre otros. Las excepciones son el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, ya que en estos países no se aplica la nueva directiva.

Mapa con los límites de velocidad en Europa CEA

¿Qué hacer cuando se recibe una multa de tráfico fuera de España?

- Las diferentes opciones que existen una vez se haya recibido la multa en España son:

- Identificar al conductor si el vehículo pertenece a una persona jurídica.

- Pagar la multa: hacer uso de los medios de pago que prevé el documento con los descuentos previstos en el mismo.

- Presentar recurso: en este caso los motivos de recursos en muchos casos suelen ser muy reducidos (pérdida de la documentación, robo del vehículo o de sus placas, venta del vehículo, identificación de otro conductor, etc.) y difieren según cada país.

- No pagar.

Conviene pues, extremar las precauciones y adecuar siempre la conducción a la normativa vigente en general y a la del país en particular, sobre todo con los límites de velocidad que varían de un país a otro en función del tipo de vía por la que vayamos a circular.

Si hemos sido denunciados y, no hemos sido detenidos para que nos notifiquen la comisión de la infracción, recibiremos en nuestro domicilio un formulario de denuncia en el que se nos requerirá para que identifiquemos al conductor responsable de la infracción y en su caso si somos los conductores procedamos al abono de la sanción que normalmente admitirá ser pagada mediante sistemas telemáticos o con tarjeta bancaria.

Consecuencias de no pagar una multa de tráfico o de recurrirla en el extranjero

Si el conductor decide recurrir, la asesoría jurídica de CEA advierte que la presentación de un recurso será vista por un órgano judicial del país donde se cometió la infracción. Éste, podrá estimar o desestimar las alegaciones presentadas, por lo que:

- Si se estiman las alegaciones, el procedimiento se sobresee.

- Si se desestima el recurso, el país sancionador podrá solicitar la ejecución de la sanción en España. Se aplicará para ello la Ley 23/2014 de 20 de noviembre de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la U.E. En España tramitará y ejecutará el Juzgado de lo Penal del lugar de residencia del infractor.

- El mismo procedimiento se aplicará para aquellas multas que no se paguen.

- No se exigirán multas por importes inferiores a 70 euros.