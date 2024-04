Un niño confiesa que cuando tenía 7 años mató al vecino de su abuelo en Texas

Ocurrió en 2022, pero es ahora cuando ha trascendido. Un niño de 10 años de Texas (Estados Unidos) ha confesado que ese año, cuando solo tenía siete años, asesinó a un hombre que no conocía.

Tal y como han informado medios angloparlantes, que citan a la oficina del Sheriff del condado de Gonzales, Brandon O'Quinn Rasberry -de 32 años- fue hallado muerto en la autocaravana en la que vivía el 18 de enero de 2022, después de que denunciaran su desaparición. El cadáver presentaba una herida de bala en la cabeza y rasguños en las manos.

El caso estaba en punto muerto, después de que la Policía investigara el crimen, y fue hace unos días cuando dio un vuelco tras la confesión del menor. El director de un colegio local explicó a la oficina del sheriff que un estudiante de 10 años, no identificado, había confesado haber disparado a Rasberry mientras dormía y había amenazado con matar a otro compañero.

Tras ser interrogado por la Policía, el niño contó que había estado visitando a su abuelo, que vivía en un parque de caravanas, cuando vio a O'Quinn Rasberry. Respecto a la noche del asesinato, relató que sacó una pistola de la guantera de la camioneta de su abuelo y entró en la caravana del hombre para dispararle. "El niño dijo que cuando salía de la casa rodante, disparó el arma de fuego otra vez contra el sofá. Luego, salió de la autocaravana y dejó el arma de fuego en la guantera del camión", señalaron.

Según los investigadores, el menor no tenía un motivo para el crimen ya que admitió que no conocía a la víctima. No será acusado de asesinato porque la ley estatal de Texas dice que un niño no puede ser responsable de un delito hasta que tenga 10 años.