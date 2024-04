Los ucranianos dan la bienvenida al ansiado paquete de ayuda estadounidense

Los ucranianos dan la bienvenida a la largamente esperada reanudación de la ayuda militar y financiera por parte de Estados Unidos y confían en que las armas y municiones de importancia crucial lleguen lo suficientemente rápido en medio de los continuos ataques rusos.

La decisión de la Cámara de Representantes de desbloquear tras meses de debates internos el paquete de 61.000 millones de dólares (unos 57.000 millones de euros) ha subido los ánimos en Ucrania, donde la creciente falta de armamento ha creado dificultades para frenar un gradual avance ruso. "Nuestros guerreros en el frente, así como nuestras ciudades y pueblos que sufren el terror ruso, sentirán los efectos", afirmó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un mensaje a la población en la noche del sábado.

Expresó su agradecimiento al presidente de la Cámara Baja estadounidense, Mike Johnson, y a todos los que contribuyeron a su aprobación "tras una larga lucha" y habló de una solución "que protege la vida" y que trae más próximo "un fin justo" para una guerra que Rusia debe perder. Zelenski subrayó "la crucial importancia del liderazgo americano" para el mantenimiento de un "orden internacional basado en normas" y manifestó la esperanza de que la ley sea aprobada pronto por el Senado y enviada al presidente Joe Biden.

La votación en la Cámara de Representantes fue seguida ampliamente por la población ucraniana, incluso en el frente, donde muchos soldados tienen acceso a internet. "La decisión ha elevado la moral del Ejército", escribió en la red social X Volodimir Omelchenko, un soldado voluntario de Odesa (sur). Hace un par de meses, Omelchenko había dicho a Efe que el prolongado retraso por parte de Estados Unidos a la hora de cumplir con la ayuda prometida era percibida como una gran decepción por muchos en el Ejército.

Los analistas creen que, ante la aguda escasez de municiones de artillería y de defensa aérea, la llegada de más armas en las próximas semanas ayudará a limitar o a detener los avances rusos. También podría facilitar la movilización de nuevos reclutas, que según los sondeos se ha visto obstaculizada en parte por la incertidumbre sobre la disponibilidad de armamento moderno, ante los retrasos de la ayuda aliada.

Además de reforzar a Ucrania en lo militar, el paquete también ayudará a garantizar la estabilidad macroeconómica, con 7.850 millones de dólares (7.350 millones de euros) de ayuda financiera directa. "La ayuda financiera americana, junto con el dinero de nuestros otros aliados, permitirá cerrar el déficit presupuestario", declaró este domingo a EFE Mijailo Demkiv, analista financiero de la compañía de inversiones ICU.

La decisión de permitir el uso de fondos rusos congelados en beneficio de Ucrania no tendrá por el contrario un efecto inmediato, ya que el monto de estos en Estados Unidos es "varias veces menor" que en Europa, señaló el analista. No obstante, habló de un "paso importante para persuadir a Europa" de la idea de que Ucrania debería ser reconstruida "a expensas del dinero del agresor y no de los contribuyentes occidentales".

El alto coste del retraso

Entretanto, la situación en el frente de Donetsk (este) sigue siendo "difícil" y los soldados ucranianos se ven obligados "muy a menudo" a contemplar impotentes cómo los soldados rusos preparan asaltos, debido a la falta de munición, informó este domingo la plataforma de análisis ucraniana 'DeepState'.

"Saludamos la decisión de la Casa de Representantes de EE. UU., pero el retraso de la ayuda militar ha costado al pueblo ucraniano las vidas de miles de sus soldados que no se pueden recuperar. Además, se ha perdido Avdivka y la zona circundante", destacó.

Los analistas advierten además de que la decisión tardará semanas en notarse sobre el terreno, mientras que es probable que Rusia intensifique sus ataques en el frente y contra la infraestructura energética en un intento de maximizar sus ganancias antes de que lleguen las armas. Atraer la asistencia estadounidense también se está volviendo "más y más difícil", según el analista militar Mikola Bielieskov.

La decisión le da "un año" a Europa para incrementar su producción de armamento y para que Ucrania "encuentre la estrategia militar óptima", escribió en sus redes sociales.