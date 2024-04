Israel reclama a la comunidad internacional que sancione a Irán para frenar su expansión militar

Israel busca estrechar lazos con la comunidad internacional para hacer frente al cambio de estrategia de Irán, que a partir de ahora responderá de manera directa a los ataques hebreos, como lo demostró el sábado por la noche. El ministro de Exteriores, Israel Katz, ha enviado cartas a 32 países para pedirles que impongan sanciones al programa balístico del régimen islámico y designen a la Guardia Revolucionaria "organización terrorista". Además de la respuesta militar, Katz encabeza una ofensiva diplomática que reclama estos castigos para "contener y debilitar" a su enemigo. El Gobierno de Teherán lleva décadas sometido a sanciones de todo tipo, por lo que este movimiento de Tel Avid no ha despertado mayor preocupación entre sus dirigentes.

Todas las críticas recibidas por Israel en las últimas semanas debido a su estrategia en Gaza se han silenciado desde el fin de semana y, por ahora, Occidente cierra filas en torno al Estado judío tras el lanzamiento de más de trescientos drones y misiles desde Irán. La participación activa de los ejércitos de Estados Unidos, Reino Unido y Francia en la noche del sábado simbolizó la alianza para proteger a los hebreos.

Ahora Katz pide sanciones para Irán y sus aliados exigen "contención" a Benjamín Netanyahu para que la situación de crisis no escale. El problema es que deberán ser más efectivos en su presión que durante los últimos seis meses, en los que Netanyahu no ha escuchado ni siquiera a Joe Biden.

Respuesta de los ayatolás

El gabinete de guerra israelí se reunió por tercera vez en tres días en Tel Aviv y las filtraciones a la prensa estadounidense indican que el ataque de respuesta contra el régimen persa sería "limitado" y extensible contra "objetivos clave fuera de Irán" con el ánimo de evitar un choque más amplio. El ejército hebreo ha puesto el punto de mira en innumerables ocasiones sobre objetivos vinculados a la república islámica en la región y sus servicios de inteligencia también han golpeado dentro de territorio iraní, pero esta vez para mantener el factor de disuasión debería lanzar un ataque contundente y dentro de las fronteras del régimen teocrático. Una operación que hasta ahora no ha realizado.

Los militares cuentan con los medios suficientes para responder a Irán, aunque lo tendrá que hacer sin el apoyo de Estados Unidos, según adelantó Washington. El problema al que se enfrentan es que "Teherán reaccionará en cuestión de segundos (.) Ya no habrá un espacio de doce o trece días entre un ataque del régimen sionista y nuestra poderosa respuesta. Los sionistas ahora deben calcular en segundos, no en horas", aseguró el número dos de Exteriores persa, Alí Bagheri Kani. Sus palabras ya no son simples amenazas altisonantes como lo eran hasta el sábado. Ahora Tel Aviv ha comprobado que el riesgo es real.

Armamento no sofisticado

En el ataque del sábado los iraníes emplearon drones Shahed-136, similares a los que cedió a Rusia para la guerra de Ucrania, y misiles de segunda y tercera generación, como los modelos Paveh, Emad, Rezvan y Sejjil. Este no es el armamento más avanzado de su arsenal, que cuenta con misiles hipersónicos y drones mucho más sofisticados, aunque no al nivel de los medios de que dispone el ejército hebreo.

El Estado judío trata de forzar una coalición antiiraní. Desde Teherán se advirtió a los países que se unan a esa entente que, en palabras de su portavoz militar, general Abolfazl Shekarchi, "se cortarán los pies con fuerza" a todos, "incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania". No obstante, los mandos persas insisten en que ellos no quieren una guerra a gran escala y que con la operación del sábado dan por zanjada su venganza por el bombardeo contra su consulado de Damasco del pasado 1 de abril.