Miles de israelíes se manifiestan en Tel Aviv pidiendo un acuerdo de rehenes a Netanyahu

Miles de personas se manifestaron esta noche en la ya conocida como plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, exigiendo un acuerdo al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para la liberación de los 134 rehenes que siguen en manos de Hamás desde el ataque del 7 de octubre.

Una protesta paralela, también en el área de las calles Kaplan y Begin, donde se ubica el Ministerio de Defensa, demandó hoy el fin del Gobierno de Netanyahu y elecciones anticipadas.

"Ya (han pasado) 176 días, 4.224 horas", dijo en la manifestación Shira Elbag, madre de la rehén Liri Elbag. "Escucho a Liri gritar ¡Mamá, sálvame. Mamá, me está haciendo daño!. 176 días (y) 4.224 horas en las que no he pegado ojo debido a los pensamientos y el miedo por lo que están viviendo Liri y los demás rehenes", añadió.

Protesta por la liberación de los rehenes secuestrados. EFE Tel Aviv (Israel), 23 mar (EFE/EPA).- (Imagen: Atef Safadi) Familiares y allegados de los rehenes israelíes retenidos por Hamas en Gaza participaron en una protesta contra el gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y para exigir la liberación de los rehenes, frente al cuartel general militar de Kirya, en Tel Aviv.Según el gobierno israel, 134 israelíes, que fueron secuestrados y llevados a la Franja de Gaza durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, permanecen en cautiverio.IMÁGENES DE LA PROTESTA. EFE

Se espera que mañana se retomen en El Cairo las negociaciones para una tregua en Gaza y la liberación de rehenes, según informó hoy el canal egipcio Al Qahera News TV, citando una fuente de seguridad. Ayer, la Oficina de Netanyahu anunció haber aprobado el envió de una delegación israelí en los próximos días.

"Mi cuerpo regresó del cautiverio, pero mi alma permaneció allí en Gaza", dijo por su parte en la protesta Raz Ben Ami, rehén liberada tras 54 días de cautiverio el pasado 29 de noviembre, durante la única tregua en la que 105 rehenes fueron liberados por 240 presos palestinos.

"(Pero) no puedo volver a una vida sin mi querido esposo Ohad y el padre de nuestras hijas. No puedo aceptar la idea de que mi Ohad y otros 133 rehenes hayan quedado atrás, en medio del terrible sufrimiento de Gaza", añadió.

Desde febrero, Israel y Hamás intentan mediante conversaciones indirectas -con mediadores de Catar, Egipto y EEUU- alcanzar un acuerdo de tregua sin éxito, ya que Hamás exige el "fin integral" del conflicto, el retorno de los desplazados al norte del enclave y el inicio de la reconstrucción; mientras que Netanyahu se niega a terminar la ofensiva hasta alcanzar "la victoria total" contra Hamás.