Rusia ha sufrido más de 315.000 bajas desde el comienzo de la guerra en Ucrania

Rusia ha tenido desde el comienzo de la guerra contra Ucrania no menos de 315.000 bajas, entre sus soldados, que han caído muertos o resultaron heridos de consideración, afirmó este martes el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, durante un encuentro del llamado Grupo de Contacto a Ucrania en la base aérea estadounidense de Ramstein, en el Palatinado alemán, donde se anunciaron además nuevas ayudas militares y el envío urgente de munición al país invadido. "Rusia está pagando un precio horrendo por los sueños imperiales de Putin", declaró Austin en referencia al presidente ruso.

"No nos hagamos ilusiones. Putin no estará satisfecho solo con Ucrania", aseguró Austin, quien se mostró convencido de que el país agredido será capaz de "frenar a Putin".

El máximo responsable de la Defensa estadounidense subrayó que el gasto aliado en la defensa de Ucrania "son inversiones en nuestra seguridad común" y comentó que "la supervivencia de Ucrania está en peligro", al igual que "nuestra seguridad está en peligro". Sin embargo se reafirmó en que "Estados Unidos no va a permitir que Ucrania fracase. Esta coalición no permitirá que Ucrania fracase. Y el mundo libre no permitirá que Ucrania fracase".

"No vamos a aflojar", afirmó el secretario de Defensa de EE. UU., para asegurar seguidamente que los asistentes a la reunión de Ramstein ayudará al Gobierno de Kiev a construir tras la guerra en ejército sólido. Al llamado formato de Ramstein o el Grupo de Contacto con Ucrania, pertenecen más de 50 países de los cinco continentes, muchos de ellos no pertenecientes a la Alianza Atlántica. A la reunión de esta jornada acudieron la práctica totalidad de los ministros de Defensa del grupo para coordinarse y preparar nuevas ayudas destinadas a que Ucrania pueda detener e incluso revertir la ofensiva de Rusia en su territorio.

Compra de municiones

En ese sentido, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, anunció en la mayor base aérea de Estados Unidos fuera de su territorio un nuevo paquete de suministros militares por valor de 500 millones de euros para Ucrania por parte de Berlín, que incluye 10.000 proyectiles de artillería pesada procedentes de las reservas del Bundeswehr, el ejército federal, para su envío inmediato. Además, Alemania asume el pago de otros 180.000 proyectiles de la iniciativa de la República Checa, que ha localizado casi un millón de piezas de munición de ese tipo en todo el mundo y está gestionando discretamente su compra para su suministro urgente a Ucrania.

Alemania prepara además la próxima entrega al país agredido de un centenar de vehículos blindados de distinto tipo y otro centenar de vehículos de transporte. En cuanto a la difícil situación actual de Ucrania, que tiene problemas de material y humanos para hacer frente a la ofensiva rusa, Pistorius comentó que "está claro que una guerra no sigue una huella lineal después de dos años" y subrayó que el objetivo de Ucrania y sus aliados es que el conflicto bélico alcance un desarrollo en el que finalmente "Rusia diga: abandonamos nuestro objetivo".