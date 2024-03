Zelenski rechaza toda legitimidad de las elecciones del "dictador" Vladimir Putin

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha criticado este domingo la "imitación" de elecciones celebradas del viernes al domingo en Rusia y en las que el "dictador" Vladimir Putin opta a seis años más en el poder. "No hay legitimidad en esta imitación de elecciones y no puede haberla. Este personaje debe terminar en un banco de La Haya. Eso es lo que debemos garantizar. Todos los que valoren la vida y la integridad en el mundo", ha afirmado Zelenski en su habitual discurso vespertino.

Putin, "el dictador ruso", "sencillamente se ha vuelto un adicto del poder y está haciendo todo lo posible para gobernar para siempre". "No hay mal que no cometería para ampliar su poder personal y no hay nadie en el mundo entero que esté a salvo", ha afirmado.

Miedo a la justicia

"Tiene que haber una retribución justa para todo lo que han hecho los asesinos rusos en esta guerra y por que Putin mantenga el poder durante toda su vida. Solo tiene miedo de una cosa: la justicia", ha agregado.

Zelenski ha agradecido como es habitual la labor de las fuerzas militares ucranianas y ha destacado la ayuda militar de países como Estados Unidos, Dinamarca, Alemania, República Checa, Grecia o Canadá.

El dirigente ucraniano ha mencionado en particular al presidente francés, Emmanuel Macron, por su "liderazgo" y por "la perspectiva estratégica por una seguridad real y duradera en Europa que solo es posible si Putin es derrotado en esta guerra".

Macron ha defendido en los últimos días la posibilidad de enviar tropas a Ucrania para combatir a las fuerzas rusas en pro del bien mayor que sería derrotar a Rusia, un planteamiento que choca frontalmente con el de otros socios como Alemania.

Elecciones bajo sospecha

La votación en las elecciones presidenciales rusas se ha prolongado durante tres días, entre este viernes 15 y este domingo, 17 de marzo, entre las 8.00 y 20.00 hora local. El territorio de Rusia se extiende a través de once husos horarios y estaban llamados a votar 112 millones de personas. Desde el exilio han ejercido su derecho al voto opositores como la viuda de Alexei Navalni, que ha acudido a la embajada rusa en Alemania, una de las que se han unido a la protesta 'Mediodía sin Putin' para visibilizar a las 12.00 la oposición al presidente y las críticas sobre la falta de democracia y libertad en Rusia.

En las protestas como en la de Berlín se han visto pancartas pidiendo el fin de la invasión rusa en Ucrania.