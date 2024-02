La familia de Navalni teme que Putin boicotee su funeral este viernes

Los funerales y el entierro de Alexéi Navalni, muerto el 16 de febrero en la colonia penitenciaria número 3 de la localidad ártica de Jarp, tendrán lugar este viernes en la periferia sureste Moscú. Así lo dio a conocer el miércoles la portavoz del equipo del líder opositor ruso, Kira Yarmish, a través de la red social X.

Las exequias tendrán lugar a las 14.00 en la iglesia del Icono de la Virgen María, en el barrio de Márino, en donde vivía el político con su familia. Después la comitiva se trasladará al cementerio Borísovskoye, situado al otro lado del río Moskova. Sin embargo, no habrá capilla ardiente debido a que ningún tanatorio en toda Rusia aceptó el cuerpo del disidente aduciendo que no tenían ninguna fecha libre a causa de la cantidad de decesos que se están produciendo.

Iván Zhdánov, colaborador del dirigente opositor, aseguró a través de Telegram que las autoridades presionaron para determinar el lugar del entierro y están detrás de los rechazos de las empresas fúnebres para organizar un velatorio. "En algunos sitios nos dijeron incluso que el evento está prohibido", explicó el que fuera mano derecha de Navalni, quien señaló directamente al presidente, Vladímir Putin, y al alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, como responsables de los obstáculos. El Kremlin no desea un entierro multitudinario en medio de la campaña de las elecciones presidenciales de mediados de marzo.

Desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo intervino este miércoles la viuda del político opositor, Julia Naválnaya, quien expresó el temor de que las fuerzas del orden puedan actuar contra aquellos que traten de acudir a los funerales, bien con violencia o con arrestos. "No sé si todo será pacífico o si la Policía detendrá a quienes estén presentes", alertó ante la sesión plenaria convocada en homenaje de su marido.

"Envenenadores y asesinos"

Con firmeza y, en ocasiones, con la voz entrecortada, arremetió de nuevo contra el presidente ruso, a quien tachó de "líder de una organización criminal sanguinaria" y llamó a ser más imaginativos con los castigos aplicados contra Rusia, ya que, a su juicio, "no será posible que Putin resulte afectado con sanciones que no sean esencialmente diferentes a las ya adoptadas hasta ahora". En su opinión, el Kremlin está formado por "envenenadores y asesinos" y, en la lucha contra el régimen de Moscú, la Unión Europea (UE) debe trabajar con los "millones de rusos que están en contra de la guerra y en contra de Putin".

"El sábado pasado se cumplieron dos años desde que Putin inició una guerra a gran escala contra Ucrania (.). El mundo entero se apresuró a ayudar a Ucrania. Han pasado dos años, hay mucho cansancio, mucha sangre y mucha decepción, pero Putin no se ha ido. Ni las armas, ni el dinero, ni las sanciones funcionan", afirmó Naválnaya.

"Y luego Putin mató a mi marido. Mucha gente piensa que (el presidente ruso) no puede ser derrotado en absoluto. Y es que es imposible perjudicar a Putin con otra resolución u otro paquete de sanciones", añadió subrayando que con él "hay que luchar con los métodos que se emplean contra el crimen organizado y no los que se utilizan en la lucha política". Según sus palabras, "no podrá ser derrotado partiendo de que es un hombre moral y de principios. Él no es así, y Alexéi se dio cuenta de eso hace mucho tiempo", explicó la viuda. Contra el jefe del Kremlin "no vale la diplomacia, sino la investigación a sus maquinaciones financieras. No valen las declaraciones de preocupación, sino la búsqueda de sus aliados en territorio europeo", zanjó.

Según sus palabras, su marido "fue torturado durante tres años (...) y Putin debe responder por todo lo que le hizo a Alexéi". Navalni murió el pasado día 16 en la cárcel en donde cumplía una condena de diecinueve años de prisión por cargos de "extremismo" que él siempre rechazó y calificó de "motivados políticamente". Las circunstancias de su fallecimiento siguen sin estar claras, aunque las autoridades sostienen que fue debida a "causas naturales". Tras una semana de forcejeo, su madre, Liudmila Naválnaya, logró el sábado que le fuera entregado el cadáver.