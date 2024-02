Este es el método del Kremlin para disuadir a futuros desertores

Maxim Kuzminov tenía 28 años. Se largó del ejército ruso y llegó a un acuerdo con Ucrania para que le garantizase su seguridad. Kuzminov desertó a lo grande: voló con su helicóptero Mi-8 y se lo entregó al ejército ucraniano. Su caso fue utilizado por la propaganda ucrania. El piloto invitaba a otros a seguir su ejemplo, lo hizo "para no verse involucrado en crímenes de guerra". "No te arrepentirás. Tendrás absolutamente todo para el resto de tu vida", dijo Kuzminov dirigiéndose a los pilotos rusos. Aunque dos de sus compañeros de tripulación murieron por no querer rendirse.

Kuzminov se convirtió en un héroe para el Gobierno de Kiev y en un traidor para Moscú. Finalmente, obtuvo una nueva identidad y acabó viviendo solo en una colonia rusa de Alicante.

Los servicios de inteligencia españoles han dejado claro en diferentes medios que no tienen duda alguna de que el capitán que huyó de las filas rusas fue asesinado por pistoleros enviados por Moscú.

No es la primera vez que ocurre algo similar en España. El 19 de abril de 2022, el exvicepresidente de la empresa Novattek, Sergúei Protosenya, de 55 años, apareció ahorcado en el jardín de su casa de Lloret de Mar. Los cadáveres de su mujer, de 55 años, y de su hija, de 16, se encontraron apuñalados en el interior de la casa. Inicialmente, la hipótesis policial apuntaba a que el empresario mató a las dos mujeres y se suicidó. Pero un hijo superviviente descartó por completo esa posibilidad. Esta muerte coincidió con un chorreo de asesinatos y suicidios de empresarios rusos en circunstancias extrañas en distintas partes del mundo.

Zelenski argumenta hasta quedarse sin voz que si Europa no para a Putin en Ucrania, este seguirá avanzando. Y acabaremos teniendo la guerra en la puerta de casa.

Pero quizá la tenemos ya y no sabemos verlo.