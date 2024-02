La viuda de Navalni seguirá con el trabajo del opositor y acusa de nuevo a Putin de su "asesinato"

Yulia Navalnaya, la viuda del disidente ruso Alexei Navalni, ha afirmado este lunes que seguirá adelante con el trabajo de su marido y ha vuelto a recalcar que fue "asesinado" por el presidente, Vladimir Putin.

"Debería haber otra persona en mi lugar, pero esa persona ha sido asesinada por Vladimir Putin", ha dicho en un vídeo difundido pocos días después de su muerte. Así, ha señalado que "no tiene derecho a rendirse" y ha incidido en que "continuará con su trabajo y con la lucha" que el inició, según ha recogido el diario 'The Moscow Times'. En este sentido, ha hecho hincapié en que Putin le ha "robado lo más preciado que tenía". "Ha matado al padre de mis hijos. (...) Se ha llevado a la persona más querida", ha aseverado antes de afirmar "que no solo ha matado a Navalni sino que quiere acabar con la esperanza, la libertad y el futuro" de la ciudadanía rusa. "Quiero estar hoy con vosotros porque sé que habéis perdido tanto como yo", ha añadido.

Navalni, uno de los principales opositores y críticos con el Kremlin, murió el viernes en una prisión de Siberia en la que se encontraba cumpliendo una condena de cerca de 30 años de prisión por extremismo y fraude. Sus familiares y allegados han sido informados de que su deceso se produjo a causa de un "síndrome repentino", pero por el momento no les han permitido acceder al cadáver.

Por otro lado, el alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, ha afirmado este lunes que va a proponer poner el nombre del opositor ruso Alexéi Navalni, fallecido en prisión, al marco legal comunitario para sancionar violaciones contra los derechos humano. "Para honrar su memoria propondré a los ministros poner su nombre a nuestro régimen de sanciones sobre derechos humanos, para que su nombre esté escrito para siempre en el trabajo de la Unión Europea de defensa de los derechos humanos", afirmó Borrell ante la prensa a su llegada a un Consejo de ministros de Exteriores comunitarios.

Este marco legal para imponer sanciones por violaciones contra los derechos humanos es similar a la Ley Magnitsky de Estados Unidos, llamada así por el abogado Serguéi Magnitsky, fallecido en prisión preventiva en 2009 después de denunciar una multimillonaria trama de corrupción que implicaba a altos funcionarios rusos.