Reacciones tras la muerte de Navalni: "Rusia se ha llevado su vida, pero no su dignidad"

La muerte, de manera repentina, del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, en la prisión ártica en la que se encontraba desde diciembre pasado, está provocado una reacción de condena por parte de la comunidad internacional. Desde la UE y la OTAN exigen a Rusia que esclarezca las circunstancias de su fallecimiento.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha responsabilizado a Rusia de su muerte. "La Unión Europea considera al régimen ruso como el único responsable de esta trágica muerte", ha escrito Michel en un mensaje en la red social X. Este ha asegurado que Navalni luchó por los valores de la libertad y la democracia y que "hizo el último sacrificio por sus ideales". "Los combatientes mueren. Pero a lucha por la libertad nunca termina", ha dicho Michel.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se ha declarado "horrorizada" por su muerte y ha indicado que "Rusia se ha llevado su libertad y su vida, pero no su dignidad". "El mundo ha perdido a un luchador cuyo coraje resonará durante generaciones. Estoy horrorizada por la muerte del premio Sajarov Alexéi Navalni. Rusia se ha llevado su libertad y su vida, pero no su dignidad. Su lucha por la democracia sigue viva. Nuestros pensamientos están con su mujer e hijos", ha escrito Metsola en un mensaje en X.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se ha mostrado "conmocionado" por su muerte y ha afirmado que es "responsabilidad exclusiva" de Vladimir Putin. "A la espera de más información, seamos claros: esto es responsabilidad exclusiva de Putin", ha escrito en su cuenta oficial en X. En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que su fallecimiento es "un sombrío recordatorio de lo que son Putin y su régimen". Esta ha añadido que el presidente ruso "no teme a nada tanto como a la disidencia de su propio pueblo", y se ha mostrado "profundamente consternada y entristecida" por la noticia.

Mientras, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que Moscú tiene "preguntas muy serias que responder" por la muerte del opositor ruso. "Todos los hechos tienen que esclarecerse y Rusia tiene serias preguntas que contestar. Navalni fue una voz fuerte en favor de la democracia y la libertad durante muchos años y los aliados habían pedido su puesta en libertad durante mucho tiempo", ha afirmado el jefe político de la Alianza Atlántica desde Munich, donde participa en la conferencia de seguridad.

Asimismo, Stoltenberg ha subrayado que la OTAN está "comprometida" a apoyar a quienes "creen en la democracia y la libertad, como Navalni había hecho durante años" en Rusia. En todo caso, ha evitado comentar más detalles del caso, asegurando que no hay información al respecto y queda por esclarecerse todo lo que rodea a la muerte del político ruso.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha dicho que Navalni "obviamente ha sido asesinado" en la prisión rusa en la que se encontraba, porque "al presidente de Rusia, Vladimir Putin, no le importa quien muera con tal de mantenerse en el poder". "Es muy lamentable que Alexéi Navalni haya muerto en prisión. Para mí es obvio: fue asesinado", ha dicho en una rueda de prensa tras reunirse con el canciller alemán, Olaf Scholz.

Desde España

En España, el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha exigido a Rusia aclarar las circunstancias del fallecimiento del líder opositor ruso. El ministro ha transmitido su petición de que se esclarezca el caso en un mensaje en su cuenta de X, en el que confiesa estar "profundamente conmocionado" por la muerte de Navalni. "Exigimos la aclaración de las circunstancias de su fallecimiento, ocurrido durante su injusto encarcelamiento por motivos políticos. Nuestras condolencias a sus familiares y apoyo a quienes trabajan por la libertad", ha señalado.

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha indicado que el líder opositor muerto ha pagado su valentía con la vida cuando regresó a Rusia tras recuperarse en Berlín de un envenenamiento. "Es algo muy desconcertante. Conocí a Navalni en Berlín cuando intentaba recuperarse" en una clínica de la capital alemana del envenenamiento que sufrió con un agente tóxico en 2020, ha señalado.

Desde Estados Unidos, el excampeón del mundo de ajedrez Gary Kasparov, ha apuntado que Vladimir "Putin es el asesino de (Alexéi) Navalni". "No nos equivoquemos, pero la culpa es de todos. Primero, los rusos que no lograron igualar el coraje de Alexéi para poner fin a la dictadura y la guerra de Putin. Algunos de nosotros lo intentamos y él (Navalni) marchó con nosotros en cifras que hoy en día parecen una fantasía. Pero no fue suficiente", ha dicho en su cuenta de X. Y ha agregado que "Putin intentó sin éxito asesinar a Navalni rápida y secretamente con veneno, y ahora lo ha asesinado lenta y públicamente en prisión. Fue asesinado por exponer a Putin y su mafia como los delincuentes y ladrones que son. Mis pensamientos están con la esposa y los hijos del valiente".

Desde el Reino Unido, el primer ministro Rishi Sunak ha lamentado "la terrible noticia" de la muerte de Navalni y ha recordado su valentía como gran defensor de la democracia en Rusia. "Es una noticia terrible. Alexéi Navalni, el más acérrimo defensor de la democracia en Rusia, demostró una valentía increíble a lo largo de su vida", ha dicho.

Por su parte, el ministro francés de Exteriores, Stéphane Séjourné, ha señalado que el opositor ruso "ha pagado con su vida su resistencia a un sistema de opresión", el del "régimen" de Vladimir Putin.