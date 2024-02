Conmoción en Italia por la brutal violación grupal a una joven de 13 años delante de su novio

Una nueva violación grupal después de las dos que tuvieron lugar el pasado verano ha vuelto a sacudir a la sociedad italiana. Los hechos tuvieron lugar en Catania la semana pasada y tienen como víctima a una muchacha de 13 años que estaba paseando por la tarde con su novio, de 17, por un parque del centro de esta ciudad siciliana cuando se vieron rodeados por un grupo de siete jóvenes. De entre 15 y 19 años, todos ellos son de origen egipcio y viven en un centro de acogida después de haber llegado a Italia de manera irregular entre los años 2021 y 2023.

Los supuestos agresores obligaron con amenazas a la pareja a dirigirse a un baño público, donde dos de ellos, menores de edad, violaron a la chica mientras los otros cinco impedían a su novio que interviniera, obligándole a que contemplara la escena. La muchacha les pidió que no le hicieran daño confesándoles además que no había mantenido nunca relaciones sexuales, pero sus imploraciones no sirvieron para nada.

Una vez concluida la violencia, los novios pidieron ayuda llamando de inmediato a los Carabinieri, que se presentaron en el lugar junto a una ambulancia, cuyo personal atendió a la joven. Las fuerzas de seguridad consiguieron encontrar en poco tiempo a los siete presuntos agresores, que fueron detenidos el pasado sábado, siendo varios de ellos identificados por la joven en una rueda de reconocimiento. Seis de los acusados se encuentran detenidos como medida cautelar mientras que el séptimo está en arresto domiciliario.

Este último, de 19 años, se beneficia de haber colaborado con la investigación, ya que al llegar a la casa de acogida donde vive confesó a uno de los monitores que había asistido a una violación, ayudando a identificar a los otros presuntos agresores. Aunque niega que haya participado, como también han hecho otros implicados al asegurar que simplemente paseaban por el parque, la víctima acusa a todos de haber formado parte del grupo y de incitar además a los dos muchachos para que la violaran. Resultará determinante para establecer las posibles condenas contra los jóvenes los restos de ADN que fueron encontrados en la ropa de la chica.

El ataque múltiple de julio

Pese a que los trabajadores de la casa de acogida donde residen los siete jóvenes egipcios destacaran el buen comportamiento mostrado hasta el momento, la violación grupal ha vuelto a poner de manifiesto la dificultad de las instituciones italianas para garantizar una buena integración en la sociedad de los migrantes menores de edad que llegan al país, ya sea tras desembarcar en un puerto al surcar el Mediterráneo Central o después de cruzar la frontera terrestre. En 2022 fueron más de 14.000 los extranjeros menores de edad no acompañados que llegaron a Italia, una cifra que se superó ampliamente en 2023, un año que se cerró con más de 23.000 presentes en el territorio nacional. Pese a este incremento, el Gobierno de Giorgia Meloni ha reducido en 45 millones de euros la financiación a los ayuntamientos destinada a la acogida a estos migrantes.

Un caso similar al acaecido en Catania tuvo lugar el pasado mes de julio en Palermo, cuando siete jóvenes italianos con edades comprendidas entre los 17 y los 22 años agredieron sexualmente a una chica de 19. Mientras seis de ellos la violaban, el séptimo grabó los hechos con un teléfono móvil. A diferencia de lo sucedido en Catania, entonces hubo que esperar más para encontrar a los responsables, que no fueron detenidos hasta un mes y medio después de la agresión.