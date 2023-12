Netanyahu promete intensificar la operación en Gaza para contentar a los más radicales

Después de haber visitado a las tropas en el norte de Gaza, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que la guerra «está lejos de terminar». En su discurso ante el Parlamento hebreo, Netanyahu aseguró hoy que no lograría liberar a los más de cien rehenes que aún siguen en manos de Hamás sin aplicar presión militar.

«No podemos parar las hostilidades mientras no hayamos logrado la victoria contra los que atacan nuestras vidas», declaró el mandatario tras conocer que los nuevos esfuerzos de Egipto por mediar un acuerdo entre el Estado judío y la organización extremista fracasaron. Hamás y su aliado, la Yihad Islámica, rechazaron hoy una propuesta de tres etapas para conseguir el alto al fuego permanente en el enclave y la entrega de unos 120 prisioneros palestinos a cambio de la liberación de todos los cautivos y que los radicales renunciaran al poder.

Los intermediarios pretenden un «diálogo nacional palestino» para acabar con la división entre las facciones palestinas y formar un gobierno tecnocrático en Cisjordania y Gaza. El Cairo colocó sobre la mesa la opción de celebrar elecciones en Gaza, actualmente controlada por Hamás, para que los líderes de los extremistas, Yahya Sinwar y Muhammad Deif, dejen de ser perseguidos. En caso de ser encontrados por las Fuerzas de Defensa desplegadas en la Franja, Tel Aviv sopesa deportarlos a Catar u otro país pese a la oposición del flanco de extrema derecha de la coalición de Netanyahu, que están en contra de detener la ofensiva en Gaza o dejar salir a prisioneros de alto nivel. Ante ello, el gabinete de guerra se reunió el domingo para analizar la parte israelí que implica llevar a cabo una pausa táctica. Tanto Hamás como la Yihad Islámica, que han mantenido conversaciones separadas con mediadores egipcios, han dejado claro que no negociarán «bajo fuego israelí» y no ofrecerán concesiones más allá de la posible liberación de más rehenes capturados.

«Más tiempo»

Aún permanecen 129 personas secuestradas, de las 240 iniciales que fueron llevados a Gaza tras la incursión de comandos islamistas en el sur de Israel el 7 de octubre. Netanyahu explicó hoy en el Parlamento que los mandos militares con los que se reunió en su visita a Gaza le habían pedido «más tiempo» para llevarlos de regreso a casa. «¿Y si fuera tu hijo?», interrumpieron al primer ministro los familiares de los rehenes que estaban sentados en la cámara sosteniendo carteles de los cautivos. «Ahora», clamaron cuando el dirigente indicaba que las tropas no «escatimarían en esfuerzos», pero que es posible que su liberación no suceda pronto por la vía de una tregua.

«Será una batalla feroz, violenta y sin precedentes (...) pero no nos rendiremos», dijo hoy Sinwar en su primer mensaje público desde la masacre del 7 de octubre. Según Sinwar, la milicia palestina está en vías de superar a las Fuerzas de Defensa de Israel y que ni Hamás ni la Franja de Gaza en ningún momento se someterán «a las condiciones de la ocupación», recoge el diario The Times of Israel. En esa misma línea, Izzat al-Rishq, miembro de los radicales, afirmó que «apuntan con todas sus fuerzas a un fin completo, no temporal, a la agresión y masacres de nuestro pueblo», refiriéndose a las más de 20.600 personas -la mayoría mujeres y niños- que han perdido la vida durante el asedio israelí que ya completa once semanas. Las autoridades de Hamás acusan a Tel Aviv de pedir a los civiles que evacuen las ciudades para «bombardearlos» mientras huyen.

La ofensiva del Estado judío ha sido criticada también por Naciones Unidas por crear «obstáculos masivos» a la distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. La asistencia al territorio asediado llega a cuentagotas a través de Egipto y el puesto fronterizo israelí de Kerem Shalom.