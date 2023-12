Yahya Sinwar, el terrorista escurridizo

Israel ha desplegado una nueva brigada militar en Khan Younis para perseguir a Yahya Sinwar, jefe de Hamás en Gaza. El líder de la milicia, considerado por los servicios de Inteligencia como el principal artífice de la masacre yihadista del 7 de octubre, ha conseguido escapar dos veces de las tropas durante la ofensiva. Individuo escurridizo, en ambas huyó de los túneles donde se refugiaba justo antes de la llegada de los soldados. Sinwar es el hombre más buscado por Tel Aviv y está considerado por Estados Unidos, Francia y Reino Unido como un terrorista global.

El Ejército israelí cree que se oculta en su antigua localidad natal, donde ha sido empujado por el control absoluto que los militares han logrado en el barrio de Jabaliya, situado al norte y la anterior ubicación de sus cuarteles principales. Tel Aviv sabía que estaba dentro de esa red de galerías en un "profundo refugio". Y poco más. La única constancia física de su presencia en el campo de batalla la proporcionó una rehén liberada en la pasada tregua, Yocheved Lifshitz, de 85 años, quien le identificó como el hombre que les visitó brevemente cuatro días después de ser secuestrados para decirles que no temieran por sus vidas. Lifshitz le espetó: "¿Cómo no se avergüenza de hacer algo así a gente que ha apoyado la paz todos estos años?" El gazatí no respondió.

La nueva brigada dispuesta por los responsables hebreos demuestra la fijación de Tel Aviv con el jefe militar de la milicia, ya que pone a varios miles de soldados en la operación de búsqueda y captura. Las Fuerzas de Defensa creen que está en constante movimiento y no pasa más de dos días en el mismo lugar. Al comienzo de la ofensiva, en cambio, parece que disponía de un búnker de seguridad y permanecía más tiempo quieto, forzado posiblemente por sus deberes para organizar los combates.

Cada vez más acorralado conforme el Ejército israelí ha ido ganando terreno, Sinwar logró esconderse en un convoy humanitario y trasladarse al sur de Gaza con destino a Khan Younis. Los soldados rodean su casa y vigilan otros inmuebles de su propiedad, aunque dan por hecho que no los pisará. Una escolta sólida protege sus pasos. Tel Aviv atribuye a ese cordón de seguridad que fuera alertado y pudiera escapar en dos ocasiones antes de ser cercado. Ahora el contexto es más opresivo. Tras el desmantelamiento sucesivo de las estructuras subterráneas yihadistas y el control que Israel tiene de los edificios en una gran superficie de Gaza, cada vez tiene menos lugares en los que esconderse.

El último golpe lo propinó la 162 División, que el martes asumió el control del campo de Jabaliya, lo que, en la práctica, supone una gran destrucción del entramado operativo de los milicianos en Gaza City. El general Itzik Cohen informó de que en la batalla por este distrito, que ha durado semanas, han perdido la vida mil militantes de Hamás y otros quinientos permanecen detenidos. Campos de entrenamiento, túneles, salas de guerra e incluso fábricas de armamento han quedado arrasados y "Jabaliya ya no es la Jabaliya que solía ser", precisó Cohen.

Vídeos reveladores

No han aprehendido a Yahya Sinwar, aunque durante su búsqueda los militares han descubierto una sala utilizada por Muhammad Deif, alto comandante de Hamás que ha permanecido durante décadas en la sombra y del que no existen fotografías recientes. Deif ha sido ubicado en diferentes lugares en este tiempo, pero los indicios encontrados apuntan a que en estas semanas pasadas ha dirigido numerosos combates en Gaza.

Lo más sorprendente es que los militares afirman haber localizado vídeos donde se le vería utilizar las manos y caminar, eso sí con cierta cojera. Estas imágenes desmentirían los informes de los servicios de espionaje manejados hasta ahora, según los cuales perdió las piernas y un brazo hace una década en medio de un ataque aéreo israelí.

Sinwar se hizo con el mando militar de Gaza en sustitución de Ismail Haniyeh, líder político de la organización que el miércoles llegó a El Cairo para negociar una nueva tregua con Israel. Mientras el ejército anunció que combate en nuevas zonas de Gaza y la guerra se cobró un centenar más de vidas en un solo día, con lo que el balance total supera las 20.000 muertes, la milicia yihadista se ofreció a liberar a 40 rehenes en una semana a cambio de un número indeterminado de presos palestinos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que, sea cual sea el resultado de la negociación, "cualquiera que piense que detendremos la guerra está desvinculado de la realidad. Hamás puede rendirse o morir".