Netanyahu promete "aprender" tras la muerte de tres rehenes por disparos israelíes

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha prometido "aprender" tras la muerte el viernes de tres rehenes israelíes que fueron tiroteados cuando se acercaron a soldados israelíes con una bandera blanca y ha subrayado que cuando termine la ofensiva, la Franja de Gaza quedará bajo control de Israel, no de la Autoridad Palestina que controla el partido Al Fatá.

"Vamos a aprender las lecciones", ha afirmado Netanyahu en una comparecencia ante la televisión israelí acompañado del ministro de Defensa, Yoav Gallant, y del ministro sin cartera Benny Gantz. Además, Israel mantendrá "el esfuerzo militar y diplomático" para conseguir que todos los rehenes vuelvan a casa.

Así, ha lamentado la "trágica muerte de nuestros tres rehenes", Yotam Haim, Samar Talalka, Alon Shamriz. "Acariciaban la salvación y ocurrió el desastre", ha apuntado. Él mismo y todos los israelíes se preguntan "qué hubiera pasado si..., si hubiera sido diferente... Estábamos tan cerca de abrazarlos", ha apuntado Netanyahu. "Pero no podemos dar marcha atrás al reloj", ha advertido antes de recordar que todos los combatientes saben que "la distancia entre la victoria y el desastre tiene el ancho de un cabello".

Netanyahu ha subrayado que la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza seguirá adelante. "Estamos luchando por nuestra existencia y tenemos que seguir hasta la victoria" pese a las presiones internacionales y las pérdidas, ha resaltado en un acto desde el cuartel general de las Fuerzas Armadas israelíes en Tel Aviv.

"Solo la presión militar" puede facilitar la liberación de los rehenes. "Sin ella, no tenemos nada", ha advertido en respuesta a los llamamientos a pactar un intercambio.

El futuro de la Franja de Gaza

En cuanto al futuro de la Franja de Gaza una vez termine la operación militar, Netanyahu ha subrayado que no permitirá que la Autoridad Palestina recupere el control del enclave, convirtiendo el "Hamastán en Fatastán", aunque ese sea el deseo de Estados Unidos.

Netanyahu ha citado un estudio de la semana pasada que indica que el 82 por ciento de los palestinos de Cisjordania justifican el ataque del 7 de octubre. "¿Deberían controlar Gaza?", se ha planteado.

Una vez Hamás sea destruido, "Gaza será desmilitarizada" para que no suponga una amenaza para Israel. "Se lo digo al mundo entero. No es política. Es el deseo de una gran mayoría de la gente (...). El error de Oslo nos ha llevado a los elementos más extremistas del mundo árabe", ha apuntado en referencia a los Acuerdos de Oslo que propiciaron el nacimiento de la Autoridad Palestina.

"El debate entre Hamás y Al Fatá no es si eliminar el Estado de Israel, sino sobre cómo hacerlo. Debemos decir la verdad y no generar ilusiones, así que lo repito: tras la eliminación de Hamás, Gaza estará bajo control israelí y no habrá nada que nos amenace", ha explicado.

Por su parte, el ministro de Defensa, Yoav Galant, ha destacado que "la nación de Israel entera siente el dolor de las familias de los rehenes que perdieron a sus seres queridos en circunstancias muy trágias y dolorosas". "He hablado con las familias. He sentido el dolor. Han sido conversaciones muy cargadas, dolorosas y difíciles", ha apuntado.

"Como ministro de Defensa tento la responsabilidad de todo lo que pasa en el sistema de Defensa, por todo lo que pasa en esta guerra, tanto por los logros como por los costes y los graves errores", ha remachado.