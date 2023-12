Israel retira a sus negociadores y Hamás no liberará más rehenes "hasta el fin de la guerra"

La esperanza de una nueva pausa humanitaria en Gaza se congela tras la decisión de Israel de retirar a su equipo negociador de Catar. Los espías enviados por el Mossad recibieron la orden de Benjamín Netanyahu "tras el estancamiento en las negociaciones", indicó la oficina del primer ministro en un comunicado.

Los israelíes agradecieron a los delegados del propio emirato, Estados Unidos y Egipto "su colaboración en los tremendos esfuerzos de mediación que condujeron a la liberación de 84 niños y mujeres de la Franja, además de 24 extranjeros" y dieron por cerrada por ahora la posibilidad de un nuevo alto el fuego para centrarse en la guerra.

El dirigente de Hamás, Saleh Al Arouri, respondió a esta decisión diciendo que "no habrá más negociaciones hasta que termine la guerra", ni tampoco liberará a más rehenes, aunque aclaró que "no nos quedan más niños ni mujeres cautivos. Si efectivamente quedan algunos casos en Gaza, no lo sabemos y no podemos alcanzarlos". Al Arouri, una de las voces más fuertes del grupo en el extranjero, reveló que "solo nos quedan soldados y reservistas". Las exigencias del movimiento islamista varían con los uniformados y a cambio de su liberación exigen vaciar las cárceles de presos palestinos.

El problema para Netanyahu llega de la presión de las familias de los cautivos que, ante el reinicio de los combates, pidieron un encuentro con el gabinete de guerra porque "estamos preocupados por el destino de todos y cada uno de los que permanecen allí. Exigimos se reúnan con nosotros y proporcionen respuestas sobre hacia dónde nos dirigimos y cómo pretenden traer a todos de regreso". El primer ministro apela a la fuerza como mejor manera para llegar a los cautivos. Ayer, un sábado más, miles de personas tomaron las calles de Tel Aviv y Jerusalén para pedir su dimisión, entre ellas muchos familiares de quienes siguen secuestrados.

Tras el colapso de la tregua el Ejército ha extendido sus operaciones al sur con Rafah y Yan Yunis como objetivos de los bombardeos más duros que se recuerdan en esta parte de la Franja desde el 7 de octubre. Los israelíes informaron de que alcanzaron más de 400 objetivos, como el complejo residencial Hamad City, bloques de viviendas levantados por Catar que quedaron reducidos a escombros, y el Ministerio de Salud elevó a más de 200 el número de muertos desde el final del alto el fuego.

Israel busca partir la Franja en tres zonas y, tras lograr aislar la parte norte, ahora busca una nueva división al sur para separar este frente en el que considera que se ha atrincherado el liderazgo de Hamás, grupo considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.

El Ejército ha matado a más de 14.000 personas, la mayoría mujeres y niños, y causado una destrucción sin precedentes, pero no ha logrado cazar a ninguno de los jefes de los islamistas. Los dos hombres más buscados son Yahya Sinwar y Mohamed Deif, ambos naturales de Yan Yunis, donde se han intensificado las operaciones. Como Estados Unidos en la guerra de Iraq con Sadam Husein, el Estado hebreo persigue las cabezas de su enemigo, hasta el momento sin éxito.

Mapa de zonas inseguras

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, viajó una vez más a la frontera de Gaza para ver a las tropas y confirmó que "operamos en zonas donde no operamos en el último mes, y esto irá en aumento (.) Tendremos que adaptarnos a las condiciones únicas de cada zona". Esas son las áreas al sur de la Franja, donde cientos de miles de gazatíes han encontrado refugio en las últimas semanas huyendo del norte. Los intensos bombardeos en ese punto son el preludio de una operación terrestre a gran escala en este lugar de la Franja, un modelo parecido al empleado en la parte septentrional.

Ahora Israel ha cambiado de estrategia y ha publicado un mapa en el que, en lugar de una zona segura, designa las áreas inseguras, un mapa repleto de sectores que varían a diario en función de las operaciones y que llena de confusión e incertidumbre a una población aterrorizada.

Respecto a estos nuevos planos militares, Mairav Zonszein, analista israelí de International Crisis Group, destacó en su perfil de X que "no hay a dónde ir. Ningún lugar es seguro. En todas partes hay hacinamiento y condiciones deprimentes. Israel parece pensar que esto pondrá de rodillas a Hamás. No lo parece. E incluso si así fuera, el fin no justificaría los medios". Los responsables del gabinete de guerra no piensan lo mismo.

Robert Mardini, director general del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) señaló que la estrategia de Israel hasta el momento ha logrado convertir Gaza en "caos y escombro" y dijo que esta segunda fase tras la tregua "es una nueva capa de destrucción que se suma a la anterior destrucción masiva e incomparable de infraestructura crítica, de casas y barrios civiles". En opinión de Mardini, los hebreos han llevado a la Franja "al límite".

espués de 24 horas de parón absoluto, la ayuda humanitaria volvió a entrar por el paso de Rafah, una asistencia imprescindible para una población cercada y bombardeada.