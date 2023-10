Israel mantiene a sus tropas en tensión tras autorizar una incursión con tanques en Gaza

Los tanques de Israel cruzaron este jueves la verja de separación y penetraron un kilómetro en Gaza. A falta de la luz verde necesaria para la prometida operación terrestre, las fotos nocturnas difundidas por el ejército se compartieron como una pequeña victoria después de veinte días de intensos bombardeos en los que han sido abatidos varios mandos de Hamás, pero no se ha logrado matar a ningún líder de primera fila ni alcanzar su red de túneles.

El Ejército de Israel ha realizado una breve incursión nocturna con tanques en el norte de la Franja de Gaza previo a "próximas etapas del combate" contra el grupo islamista Hamás, informó un portavoz castrense este jueves.

Los días pasan y cientos de miles de soldados esperan una orden que no llega. Crecen la incertidumbre y los rumores sobre las diferencias entre el Gobierno y el Ejército, al tiempo que suben de tono las protestas de los familiares de las más de doscientas personas capturadas por Hamás. Quieren que los suyos vuelvan sanos y salvos a casa. El grupo islamista sabe el valor de sus cautivos e informó en su cuenta de Telegram de que al menos cincuenta "prisioneros sionistas" han muerto a causa de los "bombardeos y masacres". Más presión para el primer ministro, Benjamín Netanyahu. A primera hora del día el Ejército fijó en 224 el número de cautivos que han podido confirmarse en manos de los milicianos. Los tanques de Israel entraron en Gaza pocas horas después del discurso que dirigió en la noche del miércoles Netanyahu a la nación con el objetivo de "preparar el terreno" para la próxima fase de la guerra. Fue una incursión puntual que no recibió la respuesta de Hamás y en la que los soldados alcanzaron a "numerosos" terroristas, infraestructura y posiciones de lanzamiento de misiles antitanques guiados. El movimiento, que no era la primera incursión en terreno gazatí desde el inicio del cerco, tuvo más de impacto psicológico que estratégico y sirvió para mostrar a los israelíes que ya se dan los primeros pasos por tierra.

A última hora de la tarde, las Fuerzas de Defensa también informaron de la muerte del número dos de la Inteligencia de Hamás, Shadi Barud, a quien acusaron de planificar el ataque perpetrado contra Israel del 7 de octubre junto a Yahya Sinwar, máximo dirigente de la organización en la Franja y gran objetivo israelí. El Ejército señaló que Barud estaba detrás también de la planificación de "numerosos ataques terroristas contra civiles israelíes" y difundió unas imágenes donde se observa como el inmueble en el que se refugiaba salta por los aires tras un ataque aéreo.

Protesta de los allegados

Mientras los medios de todo el país se hacían eco de los primeros tanques en la Franja, las familias de las personas capturadas por Hamás en el kibutz de Kfar Aza se movilizaron a las puertas del Ministerio de Defensa en Tel Aviv. En esta pequeña comunidad agrícola colindante con Gaza, los islamistas mataron a 62 personas y se llevaron a otras 17. Los supervivientes del kibutz llevaban pancartas que rezaban eslóganes como "Nuestros corazones están cautivos en Gaza» o «Ya hemos enterrado a demasiada gente». Fue uno de los lugares más castigados en la matanza cometida por los milicianos de Hamás en las proximidades de la Franja, que dejó más de 1.400 muertos.

Entre los participantes en la movilización estaba la leyenda del fútbol israelí Eyal Berkovic, exjugador del Manchester City y otros equipos de la Premier, que ejerció de portavoz y declaró ante los medios que "ir a ocupar Gaza significará otros 500 soldados muertos, otros 200 secuestrados y los rehenes también morirán. Es imposible ocupar Gaza y traer de vuelta a los nuestros. No funcionará. Primero deberían traerlos de vuelta y luego podremos hablar".

La petición de las familias es clara. Reclaman a Israel que priorice a sus seres queridos y luego, una vez lograda su liberación, siga con sus planes de acabar con Hamás. Los islamistas saben que tienen una carta de gran valor en su manga e insisten en que las nuevas liberaciones estarán sujetas a la entrada de ayuda y combustible a Gaza. Hasta ahora han puesto en libertad a cuatro mujeres. Catar se ha erigido como el gran mediador en este complicado proceso.

Mientras tanto, el presidente israelí, Isaac Herzog , celebró un encuentro en el desierto del Negev con líderes de la comunidad beduina, algunos de cuyos miembros fueron asesinados o secuestrados durante la ofensiva de las milicias islamistas. Herzog manifestó que "compartimos profundamente la pena de toda la población árabe-israelí y de la sociedad beduina en particular", antes de advertir que la confrontación con Hamás no es «una guerra entre judíos y musulmanes».

Irán es uno de los grandes apoyos que tiene la organización terrorista en la comunidad internacional y su ministro de Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, recordó este jueves que el grupo terrorista ya ha hecho pública su condición para liberar a los cautivos: "Vaciar las cárceles de Israel y poner en libertad a 6.000 presos palestinos".

Gaza se muere de hambre y sed por culpa del bloqueo impuesto por Israel. La cifra de fallecidos supera los 7.000, los hospitales ya sólo pueden atender urgencias y los bombardeos se ceban con el sur, la parte a la que el ejército pidió a los civiles que se fueran. Según la Autoridad Nacional Palestina, los ataques de la aviación israelí han destruido ya 200.000 viviendas, lo que supone una cuarta parte de toda la zona poblada de Gaza. "Los bombardeos han eliminado a familias enteras, borrado barrios" y demolido "hospitales, lugares de culto, panaderías, estaciones de servicio, mercados o escuelas".

Apenas doce nuevos camiones lograron este jueves el permiso israelí para cruzar el paso de Rafah. Llevaban alimentos, agua y medicinas, pero ni una gota de combustible, confirmó la Media Luna Roja.

Desde UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, insistieron un día más en que "si no llega combustible a Gaza, nos veremos obligada a reducir significativamente y, en algunos casos, a detener las operaciones humanitarias en toda la Franja. Las próximas 24 horas son muy críticas".

Ante un nuevo viernes de oración, el tercero desde que estalló la guerra, Hamás llama a los musulmanes del mundo a manifestarse para pedir la apertura del paso de Rafah.