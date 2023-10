Isabel Pérez, periodista aragonesa: "El ataque de Hamás es casi de martirio. Saben que la mayoría van a morir"

Como periodista, la aragonesa Isabel Pérez considera que este es un "momento histórico" y habría que estar en Gaza. "Ahora yo no puedo, pero hay 400 compañeros acreditados esperando a entrar en la Franja. Por lo menos, vamos a tener más información asegurada", comenta desde su domicilio en Ejea de los Caballeros.

Isabel ha vivido 12 años en Oriente Medio, de ellos cuatro en la Franja, y hace tres volvió a Aragón desde el Líbano. Da la casualidad de que ella y su marido gazatí (también periodista) estaban a punto de viajar hasta la zona, para visitar a la familia después de muchos años, cuando el sábado se produjo el ataque de Hamás contra Israel. Doctora en Comunicación e Información, recientemente ha defendido en la Universidad de Zaragoza su tesis 'La Yihad Islámica en Palestina: un análisis del discurso periodístico'.

Afima que Hamás va a por todas. O todo o nada.

O levanta el bloqueo (como consecuencia de su ataque) y libera a los prisioneros palestinos de las cárceles israelíes o va a perder mucho apoyo social en Palestina. Aparte de que va a perder muchísimos hombres; eso ya lo tiene en cuenta. Es algo planeado desde hace tiempo, años diría.

¿Ah sí?

Sí. Desde la última ofensiva de 2014 no hemos visto muy activas a las facciones armadas de Hamás. Veíamos cómo tomaban su lugar las fuerzas de la Yihad Islámica palestina y, en contraposición, Israel bombardeaba las zonas de entrenamiento de la Yihad, a sus hombres, etc. La lectura es que se estaba reorganizando; estaban invirtiendo más en la preparación física, moral y en ciberguerra de sus hombres con la ayuda de la República Islámica de Irán.

¿Hay otros países detrás, además de Teherán?

No. Irán es la cabeza de lo que se llama 'el eje de la resistencia'. Es una entidad en sí misma y se creó para potenciar el apoyo de la opinión pública árabe y presentarse frente a Israel como un bloque fuerte y unido de países liderados y financiados por Irán, con Hezbolá en el Líbano, Bachar al Asad en Siria y Hamás en Palestina, junto con la Yihad Islámica y otras facciones islamistas. Y otros puntos geográficos de Oriente Medio como Yemen e Iraq.

¿Por qué ahora este ataque de Hamás? ¿Tiene algo que ver el acercamiento entre Israel y Arabia Saudí?

Probablemente tenga que ver. Desgraciadamente, en muchos procesos hemos sido testigos de que la paz se compra. En Gaza para acallar las actividades militares de las milicias palestinas y parar los cohetes contra Israel se llegaba a acuerdos entre la comunidad internacional y Qatar para que este país inyectase dinero a Hamás. Se estaban dando todos los factores de la ecuación de explosión, que siempre se dan en Gaza: aumento de protestas de palestinos en la línea verde, un momento duro de una economía devastada, falta de abastecimiento y de esperanza para la población de Gaza -que se ve cada vez más encerrada-, y ese proceso de paz que querían impulsar desde la UE junto con Emiratos y otros países árabes, que han consolidado sus relaciones diplomáticas con Israel.

Lo que ha quedado en entredicho es la eficacia de los servicios de Inteligencia israelí.

Queda en entredicho esa superioridad. Lo que ha ocurrido puede tener varias lecturas. Una, queda claro que ha sido una preparación durante años en ciberguerra con la ayuda de Irán. Incluso el armamento es de la Inteligencia iraní.

También sostiene que esto va para largo.

Depende de cómo se actúe desde la comunidad internacional. Esto es como todo, una guerra se puede acabar si hay intención de que se termine, pero cuando hay unos intereses geoestratégicos de un eje y de otro va para largo. Este ataque es casi de martirio, que le llaman los islamistas; saben que la mayoría van a morir en este ataque dentro de Israel. Considero que va para largo; de hecho, no acaba más que de empezar. La segunda fase será terrestre, Israel invadirá terrestremente la Franja. Y si ahora está siendo demoledora, con bombardeos indiscriminados contra la población palestina sin avisar -un castigo colectivo como lo llaman las oenegés-, la siguiente fase terrestre puede ser peor. No nos podemos imaginar nada peor porque nunca ha habido una situación así. No sabemos qué va a pasar.

Estamos ante una situación muy complicada.

Sí. Va cambiando por momentos. Si entra Hezbolá en esta ecuación, esto no tiene antecedentes. Es una guerra sin antecedentes en Oriente Medio. Las negociaciones hasta ahora no han servido para nada. Los últimos acuerdos, los de Oslo en 1993, se dejaron en el tintero varias cuestiones, entre ellas, el retorno de los refugiados palestinos (que es un derecho contemplado por Naciones Unidas). Como tampoco tuvieron en cuenta qué hacer con Jerusalén. Ahora está claro que el enfoque de una negociación de paz debe ser muy diferente. Hay actores islamistas que igual tendrían que entrar también a debatir porque son los que están empuñando las armas y detrás de ellos hay cabezas pensantes. La cuestión es que cualquier negociación que se precie es altamente complicada, si no imposible, porque lo que piden las facciones más islamistas es terminar con el Estado de Israel. Esto no cabe negociar.