El desánimo se apodera de los bomberos que no logran apagar el gran fuego de Evros

El desánimo y la impotencia se extiende entre los bomberos que llevan dos semanas luchando sin éxito por contener las llamas en el gran incendio de la región griega de Evros.

"Hay cosas que nos superan. No podemos apagarlo, la sequía es terrible y la dinámica del incendio también. No es una cuestión de incompetencia, ojalá lo fuera para poder arreglarlo", dijo este viernes un alto cargo de los bomberos al diario Kathimerini. En su estimación, no ha habido fallos operativos, el fuego se ha vuelto incontrolable por una serie de condiciones desfavorables que han propiciado su propagación.

En la zona operan 582 bomberos con un centenar de vehículos, seis aviones cisterna y dos helicópteros. Entre esos equipos, hay varios de otros países de la Unión Europea (UE) que han acudido para ayudar a su colegas helenos en el marco del mecanismo comunitario de respuesta de emergencia.

Con más de 80.000 hectáreas calcinadas por las llamas desde que se declaró el 19 de agosto, el de Evros es el mayor incendio registrado en Europa desde el año 2000.

Si ayer, jueves, los causaron rebrotes del fuego y complicaron las labores de extinción, hoy la complicación la causó el denso humo que impidió operar a los medios aéreos. Seis hidroaviones y dos helicópteros que despegaron a primera hora del día tuvieron que regresar a su base sin cumplir su misión debido a "la espesa humareda".

Además del humo, la situación en esta zona se ve agravada por vientos cambiantes. Cada vez más expertos opinan que de momento no existe capacidad para extinguir este incendio.

"¿Por qué no se extingue el incendio?, si se cometieron errores, que se diga (...) Se convirtió en un megaincendio, por eso no se apaga", manifestó el jueves el primer ministro griego, el conservador Kyriacos Mitsotakis, durante un debate parlamentario, en el que atribuyó a la crisis climática la enorme dimensión que han adquirido los incendios este año.

Muchos de los esfuerzos de los bomberos se concentran en intentar salvar al menos el núcleo del bosque de Dadia, un importante hábitat natural. Es allí donde el pasado día 22 encontraron los cuerpos carbonizados de 18 personas, dos de ellas menores de edad, que las autoridades creen eran refugiados que entraron de forma irregular a Grecia desde la cercana Turquía.

Hoy, los bomberos rescataron en Evros a 25 inmigrantes en situación irregular que habían quedado atrapados por el fuego. Según los medios griegos, se trata de personas procedentes de Siria, Iraq y Líbano.

En total, 23 personas han muerto hasta ahora en los incendios que han arrasado el territorio de la nación helénica este verano.

Grecia, con 45 incendios que en lo que va de este año han quemado 159.820 hectáreas, el 1,21 por ciento de su territorio, es el país de la UE con mayor impacto del fuego forestal este 2023, según los datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).

Le sigue España, con 344 incendios y 84.315 hectáreas calcinadas, el 0,14 por ciento de la superficie total el país, Italia (64.999 hectáreas), Portugal (28.997) y Francia (22.022). EFE