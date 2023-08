La advertencia al hijo de Prigozhin y heredero de su imperio: "No entres en callejones sin salida"

Grupos de curiosos acudieron ayer a visitar la tumba de Evgeny Prigozhin en el cementerio de Porokhovske, en San Petersburgo, sin que entre ellos estuvieran presentes los líderes radicales que le han rendido homenaje en los últimos días. Desde el miércoles, cuando se produjo el entierro secreto del líder de Wagner, este camposanto está controlado por las fuerzas del ministerio del Interior. Según han señalado algunos blogueros nacionalistas, para acceder al sepulcro del magnate muerto tras la explosión de su jet privado había que superar controles instalados por los servicios de seguridad rusos. Estos puntos, en los que había incluso arcos detectores de metales, comenzaron a ser desmontados por la tarde.

A lo largo del día pasaron por la zona personas que de una forma u otra habían tenido relación con Prigozhin durante la época en la que comenzó a montar restaurantes en San Petersburgo, tras salir de la cárcel. También acudieron medios de comunicación. Sin embargo, ninguno de los pesos pesados de la política de la ciudad fueron vistos en las cercanías. En medios oficialistas se definió a estos agentes como "patriotas enojados", un eufemismo para referirse a simpatizantes de Prigozhin que habían mostrado su oposición a Putin por no ser suficientemente duro y que, tras la muerte del oligarca de Wagner, se habrían quedado sin referentes. El término sirve para presentarlos como unos disidentes controlados frente a otros opositores como Navalny o los pacifistas que rechazan el militarismo del Kremlin y denuncia su corrupción. Los blogueros que actúan como medios de comunicación alternativos y que en sus textos han apoyado esta corriente de los "patriotas enojados" señalaron que en las inmediaciones de Porokhovske se produjo un atasco de tráfico vinculado supuestamente con los visitantes que querían acudir a la tumba, pero no hay ninguna evidencia de que ese dato sea cierto.

Quien hizo declaraciones a estos medios alternativos fue Igor Nazarov, el maestro de enterramientos del cementerio de Porokhovske. El funcionario no explicó cómo se organizó el ceremonial, llevado a cabo en la clandestinidad, sin la presencia de simpatizantes del jefe de mercenarios y sin ningún tipo de solemnidad. Nazarov se limitó a relatar que conoce a la madre de Prigozhin, Violetta, de 83 años, ya que acude de forma regular a visitar las tumbas de otros familiares que están enterrados allí. Según el empleado, la madre del multimillonario pagaba a trabajadores para que mantuvieran limpias las tumbas de sus allegados y el camino que conduce a ellas.

Millones e hípica

La familia de Prigozhin, precisamente, recibió este miércoles un mensaje muy claro desde medios oficiales. En especial, Pavel Prigozhin, hijo del multimillonario y quien, supuestamente, tendrá que dirigir las inversiones de su padre. "Para él tiene que ser importante gestionar correctamente esta situación y no distraerse con acciones secundarias y proyectos que conducen a callejones sin salida", escribían. La frase no puede ser más clara al insinuar que la familia del jefe de mercenarios podrá disfrutar del dinero que acumuló el oligarca mientras no ponga en marcha ninguna maniobra con los mercenarios de Wagner y guarde silencio.

Pavel era el hijo de Prigozhin que seguía sus pasos. De él se ha asegurado que participó como miembro de Wagner en acciones armadas en Siria, donde fue condecorado. Además de él, Prighozin tiene dos hijas, Veronika y Polina. De ambas tan solo se sabe que se dedican a la hípica y que compitieron a nivel internacional en este deporte hasta que se comenzaron a aplicar sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania. Algunos medios señalaron que la viuda de Prigozhin, Lyubov, acudió por la mañana a la tumba del oligarca. Su presencia, como el funeral de su marido, fue clandestina.