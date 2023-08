Fuerte explosión en el aeropuerto sudanés de Jartum en medio de nuevos ataques

Una fuerte explosión en las inmediaciones del aeropuerto internacional de Jartum, en Sudán, hizo temblar este sábado varias viviendas en la capital sudanesa, en medio de una nueva ola de ataques y bombardeos, la más violenta en las últimas semanas.

Fuentes militares dijeron a EFe que la explosión se produjo como consecuencia de un incendio en un depósito de combustible para aviones dentro del aeropuerto, en el centro de Jartum y controlado por el poderoso grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), enfrentado con el Ejército regular desde abril. Esas fuentes y residentes en Jartum afirmaron que supuestas posiciones de las FAR en las inmediaciones del aeródromo fueron blanco de fuertes bombardeos aéreos y artilleros del Ejército, que atacó también concentraciones de los paramilitares en el centro y el este de la capital, y en la vecina ciudad de Um Durman. Las FAR respondieron con ataques de morteros y artillería antiaérea, añadieron.

Se desconoce si los ataques causaron víctimas. El portavoz del Ejército, Nabil Abdalá, anunció la pasada madrugada la muerte de siete personas en "ataques indiscriminados de los rebeldes" en Um Durman. Los nuevos bombardeos se producen después de las visitas que el líder del Ejército sudanés, Abdelfatah al Burhan, realizó en los últimos días a varias bases militares estratégicas en Jartum y al norte de la urbe, aparentemente para elevar la moral de las tropas.

Entre otras, Al Burhan visitó el jueves la base aérea Wadi Sidna, a unos 20 kilómetros al norte de Jartum, cuyo buen funcionamiento es considerado por expertos militares imprescindible para el control de la capital, y desde donde despegan las cazas y drones que atacan las posesiones de las FAR.

El Ejército y las FAR se enfrentan desde el pasado 15 de abril en uno de los peores conflictos de la historia reciente de Sudán, que ha dejado entre más de 1.000 y 3.000 muertos, según diferentes estimaciones, y ha obligado a más de 4,5 millones de personas a desplazarse dentro y fuera del país.