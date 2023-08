Españoles atrapados en Etiopía denuncian que nadie les alertó del peligro: "Comenzaron los disparos. Nos tiramos al suelo"

El grupo de 18 turistas españoles que desde el pasado miércoles permanece atrapado en un hotel del norte de Etiopía por los combates entre el Ejército y milicias locales denunciaron este lunes que no fueron alertados del peligro al que se exponían. Según denunciaron en declaraciones a RTVE, la agencia de viajes catalana Kananga con la que contrataron sus vacaciones no les informó de la inestabilidad en la región y tampoco vieron ningún aviso. El Ministerio de Exteriores, en cambio, sostiene que su recomendación de no desplazarse a la zona está activa desde hace meses.

Los españoles -entre los que se encuentra una menor de trece años, además del guía y el conductor- dicen sentirse atemorizados y angustiados por encontrarse en medio del fuego cruzado. "Aquí seguimos muertos de miedo", afirmaba este lunes Inma de Blas, quien al igual que el resto de miembros del grupo sigue a la espera de que la situación se calme para poner rumbo al sur de Etiopía y desde allí tomar un vuelo de regreso. Sin embargo, desconocen cuándo eso podrá ocurrir porque la violencia no cesa.

Una veintena de turistas españoles llevan casi una semana atrapados en el norte de Etiopía



Hablamos con una de las afectadas, refugiada en un hotel por el estallido de un conflicto entre el gobierno del país y un grupo de milicias armadas



"Anoche -domingo- se oían disparos aquí al lado, cerca. Hemos visto pasar tres muertos por la carretera. Los transportan hacia el cementerio envueltos", añadió De Blas. La situación está siendo, si cabe, más difícil por las precarias condiciones en las que subsisten. Tal y como relatan, llevan días alimentándose de arroz y pan, con higiene en mínimos e imposibilitados de salir del alojamiento por el

"Nos tiramos al suelo"

El Ministerio de Exteriores español insta al grupo a continuar a la espera de una tregua entre el Ejército etíope y las milicias locales que se resisten a su desarme. De esos choques se convirtieron los turistas en testigos inesperados el miércoles, cuando circulaban entre las ciudades de Gondar y Bahir Dar.

"La carretera estaba bloqueada con piedras enormes y troncos. Entonces nos dimos la vuelta y, de repente, comenzaron los disparos. Nos tiramos al suelo de la furgoneta y, cuando acabaron los disparos, fuimos en fila india unos 50 metros hasta el hotel en el que estamos. Y aquí nos quedamos muertos de miedo. Y aquí seguimos", añade De Blas.