Medvédev: "Rusia no negociará la paz hasta que Ucrania no se lo implore de rodillas"

El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, aseveró este domingo que Moscú no necesita dialogar de paz con Ucrania hasta que ella no lo pida de rodillas, al comentar la reunión de una treintena de países celebrada en la ciudad saudí de Yeda para buscar una solución al conflicto. "No necesitamos ningún diálogo. El enemigo debe venir arrastrándose de rodillas, suplicando clemencia", aseveró.

El también expresidente, uno de los principales halcones de Rusia, afirmó respecto a la reunión de Yeda que "es difícil criticar en deseo a poner fin a una guerra".

Dijo que cualquier propuesta de paz solo puede ser exitosa si cumple tres condiciones básicas. "La primera: la participación de ambas partes del conflicto, algo que no sucede" ya que Rusia no fue invitada a dicha reunión, indicó. "La segunda: tomar en cuenta el contexto histórico. Y es el siguiente: Ucrania no existía como país antes de 1991. Es una esquirla del Imperio ruso", dijo.

Concluyó que también es necesario "tomar en cuenta la realidad actual", que en su opinión radica en que "Ucrania está en una fase de semidescomposición, y parte de sus territorios retornaron a Rusia". "El intermediario que esté dispuesto a reconocer estos aspectos evidentes, tiene oportunidad para el éxito. El resto, ninguna", zanjó.

Tras las frustradas negociaciones de paz de Estambul de abril de 2022, Rusia ha reiterado que no se opone al diálogo con Ucrania para poner fin al conflicto, pero acusa a Kiev de no estar dispuesto al diálogo.

Ucrania, por su parte, exige como condición para el inicio de las negociaciones la retirada de las tropas rusas a las fronteras de 1991, que incluirían la anexionada península de Crimea, liberación de todos los prisioneros de guerras y considerables reparaciones, algo que Rusia considera inadmisible

Rusia intercepta un dron ucraniano a las afueras de Moscú



El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado este domingo el derribo de un avión no tripulado ucraniano a las afueras de la capital del país, Moscú. La intercepción ha tenido lugar antes del mediodía en la localidad de Podolski, a 30 kilómetros del centro de la capital, de acuerdo con el Ministerio.

"Hoy a las 11.27 (hora local) fue frustrado un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque terrorista con un vehículo aéreo no tripulado (UAV) contra objetos en la región de Moscú", según la nota oficial recogida por Interfax. "El UAV fue destruido por los sistemas de defensa aérea en el territorio del municipio de Podolsk", de acuerdo con el Ministerio. El incidente se ha saldado sin víctimas ni daños materiales.

Rusia ha denunciado en los últimos días un aumento de los ataques ucranianos contra la capital rusa, como el ocurrido el pasado fin de semana, cuando tres drones sobrevolaron la capital ante de estrellarse en otro edificio de oficinas del centro de la ciudad, hiriendo a una persona y provocando el cierre del aeropuerto de Vnukovo.