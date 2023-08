Condenan a tres años de prisión por corrupción al exprimer ministro paquistaní Imran Jan

Un tribunal de Pakistán ha condenado este viernes a tres años de prisión al exprimer ministro del país Imran Jan por un caso de corrupción relacionado con los regalos recibidos como jefe de Gobierno durante su mandato (2018-2022).

Asimismo, la Justicia paquistaní ha impuesto al exmandatario una multa de 100.000 rupias -algo menos de 1.100 euros- por ocultar detalles sobre los mencionados obsequios, según informaciones recogidas por el diario local 'Dawn'.

"Imran Jan presentó deliberadamente detalles falsos a la Comisión Electoral de Pakistán y es declarado culpable de prácticas corruptas", ha manifestado el juez de distrito de Islamabad encargado del caso, Humayun Dilawar.

Dilawar ha añadido que "se han probado los cargos de declaración falsa de bienes" por parte de un Jan que ahora puede ver truncadas sus aspiraciones de presentarse de nuevo a las elecciones. Su equipo de abogados ha confirmado que apelará la sentencia, recoge Geo TV.

De hecho, Jan está ahora mismo técnicamente inhabilitado para ocupar cualquier cargo público durante un periodo de cinco años, según la Constitución paquistaní. "Una persona será inhabilitada (...) por condena de cualquier delito que implique bajeza moral, o condenado a pena de prisión por un periodo no menor de dos años".

Jan, presidente del partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) y líder de la oposición, ha sido además arrestado en su domicilio en Lahore, en el noreste del país, y enviado a prisión, tal y como ha informado su formación política. Al contrario de anteriores ocasiones, no se han producido incidentes en las inmediciones del domicilio.

Sin embargo, el PTI sí que ha denunciado que, antes incluso de que se diera a conocer el veredicto, la Policía de Lahore ya se había desplazado hasta la vivienda para "secuestrar" al exmandatario. "Todo este proceso desde el inicio del caso hasta el juicio, y desde el juicio hasta el secuestro, es ilegal".

Jan anima a protestar de forma pacífica

Por su parte, el exmandatario ha publicado en sus redes sociales un vídeo grabado con anterioridad en previsión a que pudiera ser detenido y condenado, tal y como ha terminado sucediendo este sábado. "Mi arresto era esperado, y grabé este mensaje antes", apunta Jan en la publicación.

"Después de mi arresto, quiero que continúen con las protestas pacíficas y que no se queden sentados en silencio dentro de sus casas (...) Mi causa no es por mí, sino por ustedes, por el futuro de sus hijos. Si no defiendes tus derechos, vivirás una vida de esclavos, y los esclavos no tienen vida", ha añadido Jan.

Así, el exprimer ministro ha lanzado un mensaje de aliento a sus simpatizantes para que redoblen las protestas de carácter pacífico en aras de lograr un cambio político en el país y lograr expulsar a la actual administración, a la que ha catalogado incluso de "mafia".

La Justicia paquistaní ha puesto así fin a un caso que se remonta a meses atrás, cuando acusó al exmandatario del robo de costosos regalos concedidos al Estado por parte de mandatarios internacionales.

Entre los obsequios que Jan recibió mientras ocupaba la Jefatura de Gobierno se encontraba un rifle AK-47 bañado en oro, joyas, diamantes y relojes, así como gemelos de lujo entregados por gobernantes de lo países más ricos del golfo Pérsico.

Según la legislación paquistaní, Jan estaba obligado a entregar estos obsequios al Estado. Sin embargo, el exprimer ministro los vendió en la ciudad emiratí de Dubai y nunca llegó a declarar los beneficios en su patrimonio.

Jan llegó al poder tras unas disputadas elecciones en 2018 y fue destituido por el Parlamento paquistaní en abril de 2022 mediante una moción de censura. Tras estos hechos, el exprimer ministro ha protagonizado marchas multitudinarias exigiendo su vuelta a la Jefatura de Gobierno que en ocasiones han desembocado en actos violentos.