Biden y Trump, empatados en las encuestas

A la espera inminente de nuevas imputaciones, Donald Trump quema dinero en costes legales a la velocidad de un aristócrata despreocupado. Cuenta con el apoyo de su base, que no solo le impulsa en las primarias como el más probable candidato, sino que en la primera encuesta sobre las generales que encarga The New York Times le pone mano a mano con el presidente Joe Biden, a un año del inicio de la campaña.

El empate de ambos candidatos al 43% significa que las elecciones serán mucho más ajustadas de lo que nadie sospechaba desde fuera. La Casa Blanca domina la agenda y Biden no ha dado grandes escándalos. Aun así, el presidente no entusiasma ni a los suyos. Más de la mitad de los demócratas se ha reconciliado con la idea de que será el candidato presidencial, pero solo el 20% de los que participarán en las primarias dice sentirse "entusiasmado". Su segunda de a bordo, la vicepresidenta, Kamala Harris, despierta más interés, pero no mucho. Solo al 26 % le entusiasmaría su nominación presidencial.

Los resultados son aún más preocupantes cuando se tiene en cuenta que el 41% de los encuestados votó por Biden en 2020. El presidente sigue liderando en grupos demográficos clave como las mujeres o los afroamericanos, pero ha perdido fuerza en todos. Si el resultado vuelve a ser tan ajustado como para que lo decidan unos miles de votos, la falta de entusiasmo dificultará la movilización de las bases demócratas.

La carta por la que apuesta la Casa Blanca descansa en el 25% de republicanos que en la encuesta previa publicada el lunes indicaba que no votará por Trump ni aunque sea el candidato republicano. La mayoría de este grupo optará por quedarse en casa el día de las elecciones, pero algunos de los entrevistados por el rotativo, como John Wittman, un técnico de aire acondicionado de Fénix (Arizona), dice estar dispuesto a votar por Biden antes que por Trump, pese a considerarse un republicano de toda la vida. "Donald Trump no es un republicano, es un criminal", dijo al periódico neoyorquino que encargó la encuesta. "Votaré antes por cualquiera de este planeta que parezca medianamente capaz de hacer el trabajo, incluyendo a Joe Biden".

Descalificar al presidente

Precisamente la estrategia de Trump será descalificar al mandatario para sus funciones, aprovechando que su edad (80 años) es el factor que más mencionan los demócratas favorables a otro candidato. Un 39% ve su edad como un problema y otro 20% adicional cree que está haciendo un mal trabajo. En términos generales, sus índices de aprobación han mejorado dos puntos con respecto a la encuesta anterior de octubre pasado, pero el 39% de aprobación sigue por debajo de lo que históricamente necesita un presidente de EE.UU para obtener la reelección.

"Los demócratas no pueden asumir necesariamente que la competición gire hacia Biden una vez que la gente se centre en ella", explica el rotativo, "porque el 14% de los votantes que dicen no apoyar ni a Biden ni a Trump porque ya les conoce y simplemente no votarán por ninguno de los dos". Puede que elijan a un tercer candidato sin representación parlamentaria o que no se muevan de casa.

Tampoco Trump puede presumir de fuerza, ya que solo el 41% de los votantes tiene una imagen favorable de él y la mayoría cree que ha cometido serios delitos federales que amenazaron la democracia de EEUU. "Es razonable pensar que Biden tiene mejores posibilidades de ganarse a esos votantes porque les disgusta Trump más que Biden, pero eso todavía no ha ocurrido", sentencian los analistas.