Donald Trump anuncia su inminente imputación por el asalto al Capitolio

Donald Trump podría enfrentarse pronto a una tercera causa penal, la más seria hasta el momento y la única que podría impedirle llegar de nuevo a la Casa Blanca. Lo ha anunciado él mismo, como suele hacer desde que comprobase que estos escándalos le favorecen en las encuestas y también engrosan su cuenta bancaria a través de las donaciones procedentes de sus partidarios. No han faltado los habituales insultos al fiscal especial Jack Smith, que ya le encausó por sus malos manejos de información clasificada.

"El tarado de Jack Smith, fiscal del Departamento de Justicia de Joe Biden, ha enviado una carta (¡una vez más un domingo por la noche!) diciendo que soy un objetivo de la investigación sobre el 6 de enero y dándome apenas cuatro días para reportarme al Gran Jurado, lo que prácticamente siempre significa un arresto e imputación".

No se equivoca en esto último. Antes de presentar la imputación, el Ministerio Público suele tener la cortesía de permitir que el acusado presente su caso y alegue en su favor. Eso no quiere decir que Trump vaya a aceptar la invitación. No lo hizo tras recibir una carta similar el 19 de mayo, cuando el mismo fiscal le ofreció esa oportunidad antes de imputarle por 37 cargos relacionados con los documentos clasificados incautados en su mansión de Mar-a-Lago en agosto del año pasado.

El expresidente tiene tendencia a inculparse en sus declaraciones, como hizo durante su testimonio en vídeo para la demanda civil por violación que presentó la periodista Jean Carroll. El fiscal le confrontó con sus declaraciones captadas por un micrófono abierto durante la grabación del programa 'Access Hollywood', donde presumía de "meterle mano a las mujeres por el coño" cuando le daba la gana, como privilegio de ser una estrella. "¿Es eso cierto?", le preguntó entonces el fiscal neoyorquino Kaplan. "No siempre, pero mayormente cierto, por suerte o por desgracia", alegó él. "Si miras el último millón de años creo que ha sido mayormente verdad", añadió.

Gran Jurado

Las declaraciones ante el Gran Jurado pueden ser utilizadas en el juicio, por lo que es previsible que sus abogados no quieran dar munición a la Fiscalía. Con todo, diversas fuentes confirman que la carta a la que se refiere fue enviada, de modo que nadie duda que esta nueva imputación -la tercera de este año y la segunda federal- sea inminente. Tras la reunión del Departamento de Justicia con sus abogados el pasado 5 de junio, los cargos llegaron apenas tres días después, pero desde que él anunció en marzo su "inminente arresto" en Nueva York hasta que realmente se produjo pasaron dieciocho días.

Para una sociedad saturada con los problemas legales del expresidente, que ha convencido a muchos de ser víctima de una cacería política por parte de su rival, la tercera imputación penal de este año puede parecer una más, pero no lo es. Trump podría presentarse a las elecciones si es condenado por alguna de las otras causas, pero en teoría no podría llegar a la Casa Blanca si se demuestra que participó en la conspiración del 6 de enero para impedir la transición pacífica del poder. Según la 14 enmienda constitucional con la que se pretendía dejar a los oficiales del Ejército confederado fuera del poder, la Cláusula de Descalificaciones dice que ninguna persona podrá volver a ostentar el cargo "después de haber participado en una insurrección o rebelión".