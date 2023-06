Trump continuaría en la carrera electoral por la Casa Blanca aunque fuese condenado

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desoye los procesos judiciales que avanzan en su contra e insiste en continuar en la carrera electoral por la Casa Blanca. El líder ultraderechista aseguró este domingo que seguirá como candidato a la presidencia del país norteamericano aunque fuese condenado en una, o en todas, de las dos imputaciones que tiene vigente. "Yo de aquí no me voy. Si me hubiera ido, lo habría hecho antes de presentarme al principio, en 2016. Ahí sí que fue difícil. En teoría, era imposible", declaró Trump al portal de noticias Político.

Después de ser el primer presidente de EE. UU. de la historia imputado federalmente, ahora se enfrenta a la posibilidad también de ser el primero en ser sentenciado a prisión por el caso de soborno a la actriz porno Stormy Daniels o por ocultar documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago (Florida).

Las intenciones del candidato, que lidera las encuestas por el Partido Republicano, están respaldadas por la ley estadounidense, la cual permite que un ciudadano entre a la batalla electoral aunque tenga antecedentes criminales o esté en la cárcel. Incluso puede gobernar desde la penitenciaria. Paradójicamente, la normativa retira el derecho al voto a los reclusos, pero no la posibilidad de que sean jefes de Gobierno.

Trump aclaró también que si es condenado, y si gana los comicios de 2024, no se concedería a sí mismo un perdón presidencial porque. Con esto ha alegado una vez más su inocencia. "No creo que tenga que hacerlo jamás, porque no he hecho nada malo", añadió.

Su declaración se produce pocos días antes de que comparezca ante un tribunal federal en la ciudad de Miami para responder por haber colocado "en riesgo" la seguridad nacional del país por la forma como gestionó los archivos confidenciales de la Casa Blanca.