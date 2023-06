El futbolista Le Tallec, testigo del brutal ataque a cuchillo en Francia: "Le dije al policía que le disparara"

El ataque múltiple con cuchillo en un parque de Annecy, en el sureste de Francia, en el que resultaron heridos de gravedad dos adultos y cuatro niños pequeños, provocó este jueves una fuerte conmoción en en el país. La alarma se encendió sobre todo por la baja edad de varias de las víctimas.

El agresor: un refugiado sirio sin domicilio fijo, pero en situación regular en Francia. El atacante fue detenido por la Policía minutos después de la salvaje agresión. Tras su arresto, fue trasladado a la comisaria local para ser interrogado.

La agresión ha ocurrido en un parque de la ciudad de Annecy a primera hora de la mañana

Los cuatro niños heridos, con edades entre los 22 meses y tres años, se encontraban anoche en estado crítico. Tres están hospitalizados en Annecy y uno de ellos en Ginebra (Suiza). Un menor tiene nacionalidad inglesa y otro, pasaporte neerlandés, precisaron las autoridades francesas.

Dos adultos también resultaron heridos por arma blanca. Uno de ellos, un hombre de 78 años, fue además alcanzado por disparos durante la intervención policial para detener al autor de la agresión múltiple y su vida también corre peligro.

El futbolista de Annecy FC Anthony Le Tallec narrando lo vivido IG

El futbolista de Annecy FC Anthony Le Tallec fue testigo directo de la agresión y relató en sus redes sociales cómo vivió el trágico suceso:

"Les voy a explicar lo que ha pasado. Lo que he visto. Yo corría al borde del lago y de repente veo a decenas de personas corriendo en dirección contraria a la mía. Me pregunto qué está pasando. Y de repente hay una madre que me dice '¡Corre! ¡Corre!, hay alguien apuñalando a todo el mundo a lo largo del lago. Ha apuñalado a niños. ¡Corre! ¡Corre!'.", escribió en su cuenta de Instagram.

"Sigo adelante y veo que el hombre en realidad viene frente a mí. Los policías están cinco o diez metros detrás de él pero no pueden atraparlo. Él viene hacia mí, me muevo a un lado y veo que está corriendo hacia un abuelo y una abuela. Y allí mismo atacó al hombre. Lo apuñaló y los policías que estaban detrás no pudieron impedirlo", continúa.

"Le dije al policía que le disparara, que estaba apuñalando a todo el mundo. Atacó una vez, dos veces, y entonces comenzaron a disparar, pero el abuelo ya estaba herido", se lamenta y critica la "lentitud" de los agentes a la hora de actuar. "Es increíble lo lentos que son para poner algo en movimiento. El tipo tuvo tiempo de apuñalar dos veces al anciano. En resumen, es lamentable", finalizó Anthony Le Tallec.

Reacciones políticas

El presidente francés, Emmanuel Macron, reaccionó en Twitter poco después de conocerse la noticia. "Ataque de una cobardía absoluta este mañana en un parque de Annecy. La nación está bajo shock. Nuestros pensamientos les acompañan, al igual que a sus familias y a los servicios de emergencias movilizados", escribió.

"Estamos conmocionados por este acto abominable, incalificable", dijo la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, que viajó Annecy, junto al ministro del Interior, Gérald Darmanin. "Cuando afecta a niños, nos afecta en lo más profundo de nosotros mismos. Hoy todo el país está impactado", añadió Borne, en declaraciones a la prensa. Los funcionarios se trasladaron al lugar de los hechos para expresar la solidaridad del país con las víctimas y apoyar a sus padres y familiares en estos momentos difíciles.

Intento de asesinato

La Fiscalía de Annecy ha abierto una investigación por "intento de asesinato". De momento, se ignora los motivos de la agresión, pero, según la fiscal Line Bonnet-Mathis "no hay ningún móvil terrorista aparente". El ataque se produjo sobre las 9:40 de la mañana en una zona de columpios en el Pâquier, un enorme parque que bordea el lago de Annecy en los Alpes. "¿Cómo es posible?" agredir a niños pequeños en una zona infantil, se preguntó el conservador Laurent Wauquiez, presidente de la región de Auvernia-Ródano-Alpes, "Ya no hay sitios protegidos" de ataques, lamentó Wauquiez en declaraciones a la prensa.

El agresor, identificado por la prensa francesa como Abdalmasih H., hirió con una navaja plegable "tipo Opinel" a varios niños y adultos que se encontraban en una zona infantil, precisó la Fiscalía. Según algunos testigos, el hombre incluso apuñaló a un niño que iba en un cochecito.

Momento en el que se ve el agresor con el cuchillo en la mano ha

Un vídeo, difundido por la televisión francesa, muestra al agresor vestido de negro con un pañuelo en la cabeza y gafas de sol, corriendo tranquilamente con un cuchillo en la mano, perseguido por otra persona que trataba de detenerlo.

"En nombre de Jesucristo"

El refugiado, que se ha identificado según fuentes de la investigación como "cristiano de Siria", gritó dos veces en inglés "en nombre de Jesucristo" antes de atacar a los niños, según se puede oír en el vídeo. Los primeros elementos de la investigación indican que Abdalmasih, nacido en Siria en 1991, habría obtenido en abril el estatus de refugiado en Suecia tras vivir diez años en el país nórdico. Llegó a Francia en octubre de 2022, donde solicitó asilo, pero se lo habían rechazado, porque ya se lo habían concedido las autoridades suecas. Según la cadena de televisión BFMTV, había recibido la notificación del rechazo cuatro días antes del crimen.

La clase política francesa se mostró horrorizada ante la noticia. "Nuestro corazón está en pedazos al tener que vivir esto", reaccionó en Twitter Jean-Luc Mélenchon, líder del partido izquierdista La Francia Insumisa. "Es el colmo de los horrores, de la ignominia, de la barbarie", añadió Éric Ciotti, líder del partido Los Republicanos (derecha moderada), quien exigió "una reacción fuerte".

La extrema derecha aprovechó el suceso para criticar la política de inmigración del Gobierno francés, que consideran demasiado laxista. "Tras el crimen de Annecy, hay que cuestionar toda nuestra política migratoria y un cierto número reglas europeas. Debemos darnos los medios para reaccionar y tomar el control de una situación que escapa al Ejecutivo. El debate es urgente", opinó Jordan Bardella, presidente de Reagrupación Nacional y mano derecha de Marine Le Pen.