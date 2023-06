Oficiales de inteligencia de EE. UU. aseguran que el país tiene información sobre naves alienígenas

El debate de la vida extraterrestre no se detiene. En 2017, el 'New York Times' reveló que el exsenador Harry Reid había sustraído previamente 22 millones de dólares de fondos de Defensa para investigar objetos extraños no identificados. Desde entonces, algunos pilotos de la Marina han informado acerca de frecuentes avistamientos de ovnis, mientras que el Pentágono ha renovado su proceso de investigación en un esfuerzo por tomarse el asunto más en serio. Tal y como informan desde 'New York Magazine', el mayor escrutinio no ha conducido a ningún avance; resulta que muchos de los objetos avistados por los pilotos eran simples globos.

Pero un nuevo informe de Leslie Kean y Ralph Blumenthal -parte del equipo que dio a conocer la historia del 'Times' en 2017- da esperanza a los optimistas alienígenas.

En el medio divulgativo de ciencia 'The Debrief', ambos describen la historia de un denunciante de inteligencia de Defensa, David Charles Grusch, quien ha alegado que la Comunidad de Inteligencia está ocultando evidencia clasificada de "naves intactas y parcialmente intactas de origen no humano."

En una entrevista posterior con 'NewsNatio'n, Grusch incluso afirmó que el gobierno tiene pruebas de vida extraterrestre en naves espaciales estrelladas de otro planeta. "Bueno, naturalmente, cuando recuperas algo que ha aterrizado o se ha estrellado, a veces te encuentras con pilotos muertos", dijo. "Y lo creas o no, por muy fantástico que suene, es cierto".

Grusch afirma en una denuncia que el Pentágono, otras naciones y contratistas de defensa han recuperado fragmentos "de origen exótico (inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de origen desconocido) basándose en las morfologías de los vehículos y las pruebas de ciencia de materiales y la posesión de disposiciones atómicas y firmas radiológicas únicas". Grusch continúa afirmando que el "material incluye vehículos intactos y parcialmente intactos".

Desde el Pentágono lo niegan

Tal y como informan desde 'Daily Mail', el Pentágono ha asegurado que no tiene pruebas hasta la fecha del programa de recuperación de ovnis, pero seguirán la investigación "dondequiera que conduzca".

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha iniciado una investigación y tiene previsto celebrar una comparecencia sobre el tema.