Un pueblo irlandés prohíbe a sus niños tener móvil hasta secundaria

Un pueblo de Irlanda ha tomado una decisión histórica. Los padres de la localidad de Greystones se han unido para decir a sus hijos que no pueden tener un 'smartphone' hasta que lleguen a secundaria. Las asociaciones de madres y padres de los ocho colegios de primaria del distrito han adoptado esta prohibición de manera conjunta para que ninguno de los menores se sienta excluido.

"Si todo el mundo lo hace, no te sientes como si fueras el único. Así es mucho más fácil decir que no", afirma Laura Bourne para el diario británico 'The Guardian', quien tiene un hijo en infantil. "Cuanto más tiempo podamos preservar su inocencia, mejor".

Los colegios y los padres de esta localidad del condado de Wicklow tomaron la iniciativa el mes pasado ante la preocupación de que los 'smartphones' estuvieran alimentando la ansiedad y exponiendo a los niños a material para adultos, informan desde citado medio.

El pacto voluntario consiste en prohibir el uso de teléfonos inteligentes a los niños en todas partes hasta que entren al instituto, algo que en Irlanda ocurre a los 12 o 13 años. Se espera que su aplicación a todos los niños de la zona frene la presión de los compañeros y disipe cualquier resentimiento.

"La infancia es cada vez más corta", afirma Rachel Harper para dicho periódico, la directora del colegio St Patrick's que ha liderado la iniciativa. Los niños de nueve años empezaron a pedir móviles. "Veíamos que cada vez los pedían desde más jóvenes".

Antes, los colegios prohibían o restringían los dispositivos en sus instalaciones, pero veían el efecto de las redes sociales en los niños que tenían teléfonos, y cómo esto despertaba la curiosidad de otros alumnos.

La iniciativa ha despertado el interés de asociaciones de padres de Irlanda y del extranjero y ha llevado al ministro de Sanidad irlandés, Stephen Donnelly, que vive cerca de Greystones, a recomendarla como política de ámbito nacional.