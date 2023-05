La generación Z apuesta por un futuro sin Erdogan en las elecciones de Turquía

"Votaré por alguien que trate por igual a turcos, kurdos, alevíes, árabes. y que sea capaz de llevar a cabo las reformas profundas que necesitan nuestros sistemas político y económico. Necesitamos un cambio y lo necesitamos ya", opina Esin Anis. Licenciada en Económicas por la Universidad de Mardin, trabaja como camarera en una cafetería de Diyarbakir, al este del país, pero ni con su sueldo de refuerzo la familia es capaz de llegar a fin de mes. Esin está dentro de la llamada generación Z, los nacidos alrededor del 2000 que suman unos trece millones de los más de 64 millones de votantes y que solo han conocido la Turquía de Recep Tayyip Erdogan.

El voto de estos jóvenes será uno de los factores clave en las presidenciales y parlamentarias de este fin de semana. Representan casi un 20% del electorado y entre ellos hay unos cinco millones que acudirán por primera vez a las urnas. La crisis económica, con la inflación ahora en un 44%, golpea de lleno a este sector de la población en el que el nivel de desempleo ronda el 25%

"Solo pienso en emigrar, empezar una nueva vida en Alemania porque aquí no hay futuro", dice con tristeza Rohat, quien ha montado junto a sus dos hermanos la primera escuela de ajedrez de Diyarbakir. Tienen una veintena de alumnos, todos menores de 20 años, con los que procura no hablar de política para centrarse en los tableros. Sin embargo, "es algo que no te puedes quitar de la cabeza. Es hora de acabar con la dictadura y el fascismo de Erdogan. Quizá Kilicdaroglu no sea la mejor solución, pero es complicado que empeore nuestra vida", afirma.

Milenials leales a las redes

Desde su llegada al poder Erdogan ha tratado de islamizar la educación a través de una potente red de escuelas religiosas. Su objetivo era crear una "generación piadosa" de turcos nacionalistas leales al conservador Partido de la Justicia y Desarrollo (AKP), pero el resultado son milenials que, como en el resto del mundo, son nativos digitales cuya lealtad apunta a sus teléfonos móviles y redes sociales.

En las zonas urbanas es donde más evidente resulta el peso de esta generación ajena al control casi absoluto de los medios tradicionales por parte del AKP, ya que ellos ni ven televisión, ni leen prensa. Según una reciente encuesta del centro de estudios estratégicos alemán Konrad Adenauer Stiftung, el 62,5% de los jóvenes de este grupo de edad está "insatisfecho" con el Gobierno y apostará por el cambio.

Pugna ajustada



Los sondeos presentan una pugna ajustada entre Erdogan, de 69 años, y Kilicdaroglu, de 74, aunque dan a este una ligera ventaja que podría llevarle a ganar en primera vuelta. El presidente ha centrado su campaña en los grandes avances en materia militar, pero su rival no ha dejado de enviar mensajes a los jóvenes para prometer mayor libertad y medidas para mejorar el ingreso en el mercado laboral.

"Vamos a tener cambio al cien por cien. No hay dudas de la victoria de Kilicdaroglu. Por la libertad y por el futuro, se acabó la era Erdogan", dice Burak en el puerto de Kadikoy, uno de los feudos del Partido Republicano del Pueblo (CHP) en Estambul. La alegría se mezcla con la incertidumbre que genera la reacción de un presidente que ya ha ganado en nueve ocasiones a Kilicdaroglu y que ha advertido que "si es necesario protegeremos nuestra independencia y futuro con nuestras vidas". Estas palabras se han interpretado como una amenaza a no reconocer su hipotética derrota.