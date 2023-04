Nueva York elige a su primera 'sheriff' matarratas

La declaración de guerra contra las ratas que lanzó Eric Adams, alcalde de Nueva York, cuando asumió el cargo nada más empezar 2022 iba muy en serio. Tanto que el Ayuntamiento publicó en diciembre de ese año una oferta de trabajo en busca de una persona con "instinto asesino" y "sed de sangre" para acabar con estos animales que campan a sus anchas por la megaurbe, donde los estudios apuntan que toca a uno por cada cuatro habitantes aunque la leyenda urbana dice que, en realidad, hay más que personas empadronadas. El novedoso puesto ya tiene dueña: Kathleen Corradi, una profesora y bióloga que el miércoles era presentada como directora municipal de mitigación de roedores. "Hay un nuevo 'sheriff' en la ciudad", anunciaba la elegida.

La oferta laboral que ofrecía un sueldo de entre 120.000 y 170.000 dólares anuales -el salario será al final de 155.000- por plantar cara a estos animales que tanto odio y asco generan recibió numerosas candidaturas, pero la experiencia de Corradi en esta lucha convenció a Adams. La primera "zarina de las ratas" ha trabajado en el Departamento neoyorquino de Educación para erradicar su presencia en las escuelas públicas aunque su radar deberá ampliarse ahora a parques, callejones y subterráneos, el metro, bajos de edificios, almacenes...

Los roedores han ganado terreno en los últimos años y, además, a raíz de las restricciones de la pandemia -por ejemplo, el cierre de la hostelería durante semanas- se han vuelto más agresivas. Un auténtico problema para sus vecinos humanos y una mancha para el turismo. Por eso Corradi quiere poner en marcha ideas innovadoras para cortar "el alimento, el agua y el refugio" a estos roedores

La guerra que el Consistorio de Nueva York ha abierto contra los roedores es tal que no sólo se ha creado este nuevo puesto en el organigrama municipal sino que Corradi -"las ratas la odiarán", ha dicho Adams sobre ella- dispondrá de una partida de 3,5 millones de dólares para actuar en Harlem. Y eso sólo para empezar. La 'sheriff', que dice no tener "sed de sangre", ha explicado que su estrategia se basará en cortar "el alimento, el agua y el refugio" que necesitan para sobrevivir con ideas innovadoras. En esa tarea quiere, además, implicar a los neoyorquinos, igual que ella hizo cuando era una niña y recogía firmas para solicitar medidas contra estos animales en su barrio.

El enemigo público número uno

"Nueva York puede ser famosa por Pizza Rat, pero las ratas y las condiciones que las ayudan a prosperar ya no serán toleradas: no más bordillos sucios, espacios sin control o madrigueras descaradas", ha advertido la profesora y bióloga, en referencia al vídeo viral donde se veía a una arrastrando un enorme triángulo de pizza por las calles de la ciudad. Adams, que antes de asumir la alcaldía por el Partido Demócrata fue policía, marcó desde su investidura a estos roedores como el enemigo público número uno. No ha ocultado en ningún momento su aversión y el pasado 1 de abril, por ejemplo, firmó un bando municipal que limitaba el horario en el que la basura puede permanecer en las aceras, con la intención de reducir el sustento de estos animales.

La obsesión raticida del regidor neoyorquino es tal que llegó a dar una rueda de prensa sólo para presentar una trampa donde los roedores se ahogaban en veneno.

Lo curioso es que su propio Gobierno -en concreto, el Departamento de Salud- le puso el año pasado una multa de 300 dólares por la infestación de estos animales que sufría un inmueble de su propiedad en Brooklyn. Con Corradi encumbrada como una especie de flautista de Hamelín espera que no haya más plagas de este tipo: "Estamos entusiasmados de tener a Kathy lista para que las ratas hagan las maletas".