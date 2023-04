Italia declara el estado de emergencia ante la llegada masiva de inmigrantes

La llegada a Italia de 3.000 inmigrantes en los últimos tres días tras cruzar el Mediterráneo central, por lo que son ya más de 31.000 en 2023, llevó este martes al Gobierno conservador de Giorgia Meloni a declarar el estado de emergencia, lo que permitirá acelerar los trámites burocráticos tanto para la expulsión de los indocumentados como para la acogida de quienes tengan derecho a asilo. Este régimen, que estará sostenido por una financiación inicial de cinco millones de euros, estará vigente en todo el territorio nacional durante al menos seis meses. Agotado ese período, el Ejecutivo de Roma podrá prolongarlo, si lo considera necesario.

Pese a que Meloni ganó las elecciones del pasado mes de septiembre con la promesa de frenar la inmigración ilegal, lo cierto es que este fenómeno se ha multiplicado en Italia en los últimos meses, hasta el punto de que la cifra de desembarcos en lo que llevamos de año es casi cuatro veces superior a la registrada en el mismo período de 2022, cuando el Gobierno estaba liderado por Mario Draghi. Fueron entonces 7.928 las llegadas frente a las 31.292 registradas desde que comenzó este año. En la ruta del Mediterráneo central, además, han perdido la vida o desaparecido 494 personas en lo que llevamos de 2023, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los expertos prevén que los flujos continúen durante lo que queda de primavera y en el verano, ya que a los inmigrantes que parten desde Libia se unen estos últimos meses los que zarpan desde las costas de Túnez, un país que sufre una crisis económica y social cada vez más profunda.

Nello Musumeci, ministro de Protección Civil y de las Políticas del Mar, de quien partió la propuesta de que se declarara el estado de emergencia, dejó claro que esta decisión "no resuelve el problema", pues la eventual solución sólo llegará con una intervención "consciente y responsable" por parte de la Unión Europea. Fuentes del Gobierno aclararon que con este régimen se podrán dar respuestas "más eficaces y rápidas" en la gestión de los inmigrantes irregulares que llegan cruzando el canal de Sicilia y en su posterior distribución por todo el territorio nacional. Para esta labor se potenciará la colaboración con la Protección Civil y con la Cruz Roja.

Presiones de Sicilia

Al mismo tiempo, la declaración del estado de emergencia permitirá a las autoridades italianas "aumentar y reforzar" los organismos administrativos que se encargan de la expatriación de los migrantes que no tienen derecho a permanecer en el país. Se espera agilizar así las tareas de "identificación y expulsión" de esas personas. Las citadas fuentes oficiales insistieron en que esta decisión no implica que Meloni tire la toalla respecto a esta cuestión en Bruselas, donde seguirá presionando para tratar de alcanzar "una estrategia común europea sobre la inmigración".

La exigencia a los Veintisiete de que intervengan en este asunto también vino de las autoridades sicilianas. Renato Schifani, el presidente regional de Sicilia, cuyos centros de acogida han superado ampliamente su capacidad, se mostró satisfecho de que finalmente se haga efectiva la declaración del estado de emergencia, que llevaba semanas exigiendo al Ejecutivo de Roma. "El Gobierno regional está haciendo su parte y seguirá haciéndolo", dijo, remarcando no obstante que necesita "toda la ayuda posible" a nivel estatal. También exigió que la Unión Europea ofrezca una respuesta "concreta y orgánica" que no deje sola a Italia afrontando la llegada de miles de inmigrantes y refugiados a través del Mediterráneo central. "Este fenómeno está ya en una situación preocupante y sólo podrá empeorar con el avance del buen tiempo", advirtió Schifani.