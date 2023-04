Trump insiste en su inocencia y pide que se retiren los cargos: "Nuestro país se va al infierno"

El expresidente de Estados Unidos Donald Trumpha insistido en su inocencia durante un discurso en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, sus primeras alegaciones en público después de declararse no culpable de 34 cargos en el marco del presunto soborno a la actriz de cine porno Stormy Daniels, asegurando que "nuestro país se va al infierno".

Con esta frase ha comenzado sus declaraciones en una lujosa estancia dentro de su mansión, rodeado de cientos de simpatizantes -más de 200 según la cadena CNN- vestidos con 'merchandising' del expresidente, a los que ha estrechado la mano entre cánticos de "¡Estados Unidos!", con la presencia de sus hijos, a quienes ha agradecido su apoyo, y varios congresistas republicanos que le apoyan abiertamente, como Marjorie Taylor Greene.

"El único crimen que he cometido ha sido defender sin miedo nuestra nación de aquellos que buscan destruirla", ha insistido el presidente, frente a un podio con información sobre cómo donar a su campaña electoral, ante numerosas banderas estadounidenses y con otra enganchada en la solapa del traje azul con camisa blanca y corbata roja que se ha convertido en su 'uniforme'.

"Nunca pensé que nada de esto podría pasar en Estados Unidos", ha asegurado, poniendo el foco durante su discurso en la falta de base de las acusaciones por las que se le imputa.

"(El caso) debería ser abandonado inmediatamente. Todo el mundo, mis abogados, todo el mundo, dice 'aquí no hay nada', ¡no hay caso!", ha reiterado.

También ha criticado al actual mandatario, Joe Biden, por querer esconder sus propios problemas con la justicia -ha hablado de los documentos encontrados en su residencia-, y ha insistido en su tesis del fraude electoral en los comicios de 2020, pero se ha centrado especialmente en criticar al juez, Juan Merchan, y al fiscal del distrito de Manhattan, Andy Bragg.

"Tengo un juez que odia a Trump, que tiene una mujer que odia a Trump", ha denunciado, insistiendo en la idea de que Bragg tiene fijación con "perseguir a Trump" y que el propio fiscal debería "ser imputado o al menos dimitir".

Asimismo, ha tenido también palabras para la situación internacional, mencionando que bajo su mandato, "Rusia invadiendo Ucrania" nunca habría ocurrido.

"Hay una gran nube oscura sobre nuestro país, pero no tengo ninguna duda de que haremos a Estados Unidos grande otra vez", ha acabado el expresidente, en un discurso de 25 minutos interrumpido numerosas veces por los aplausos y vítores de sus simpatizantes, o los abucheos cada vez que mencionaba a Biden, a los demócratas y, especialmente, a los encargados de llevar su caso.

Primer presidente extadounidense en afrontar cargos penales

Trump, que se ha convertido en el primer presidente extadounidense en afrontar cargos penales, se presentó ante el juez del tribunal neoyorquino de Manhattan Juan Manuel Merchán poco después de haberse entregado a la Fiscalía, donde le leyeron sus derechos y fue fichado.

El expresidente entró en la sala del juzgado en torno a las 14.30 hora local (18.30 GMT) con un claro gesto de disgusto y sin llevar esposas.

Vestido con un traje azul claro y corbata roja, Trump estuvo precedido de su equipo de abogados, con Joe Tacopina a la cabeza, y seguido por dos agentes de policía. Inmediatamente después conoció los cargos de la imputación, que lleva como dosier el número 71543-23, según 'The New York Times', que añade que no quiso responder a las preguntas de un periodista presente en la sala.

Está previsto que tras su declaración regrese a su residencia de Mar-a-Lago en Florida, donde esta noche ha prometido hacer una declaración pública.

Poco antes de llegar a la sede de la fiscalía, Trump tuvo tiempo de escribir en su red Truth Social que la situación le parecía "surrealista": "Wow, van a arrestarme. No puedo creer que esto esté pasando en Estados Unidos", escribió desde el vehículo que lo trasladaba allí.

Junto a la gran sede del Tribunal Supremo de Manhattan había desde la mañana una enorme expectación que se tradujo en la presencia de cientos, si no miles, de periodistas de medios de este país y de todo el mundo.

Sin embargo, dos concentraciones pro y anti Trump convocadas esta misma mañana apenas lograron atraer a un centenar de personas, mucho menos de lo que se esperaba.

Los 34 cargos en su contra



El expresidente Donald Trump escuchó este martes la notificación de los 34 cargos en su contra, todos ellos consistentes en distintos tipos de "falsificación de registros mercantiles".

Todos ellos son considerados "violaciones del artículo 175.10 del Código Penal" y se definen como "intento de defraudar y de cometer otro delito" y de esconderlo.

Once de ellos están relacionados con facturas emitidas por el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, que se ha declarado culpable y se presupone será uno de los testigos principales del caso.

Trump abandona tribunal y se dirige a Florida

Tras escuchar los 34 cargos relacionados con el pago irregular a la actriz porno Stormy Daniels, Trump abandonó el tribunal neoyorquino donde compareció por vez primera ante el juez Juan Manuel Merchán. Pasó aproximadamente una hora en la sala mientras que le leían los cargos, en presencia de algunos fotógrafos y periodistas a los que no quiso responder a las preguntas que le hicieron.

Al salir, subió en un vehículo oscuro de los servicios secretos y se encaminó hacia el aeropuerto de La Guardia, desde donde tiene previsto volar hacia Florida, para protagonizar una vez allí una rueda de prensa en la que ofrecerá sus primeras palabras tras su comparecencia.

Pero antes que eso, el fiscal Alvin Bragg también tiene previsto ofrecer una rueda de prensa en la que dará detalles del caso.

El canal CBNC asegura que el juez Merchán afeó la conducta de Trump en las redes sociales, y concretamente un "meme" en el que aparecía con un bate de béisbol a punto de golpear la cabeza del fiscal Bragg, un "meme" que el juez se "toma muy en serio", le dijo.

Los hechos centrales por los que ha sido imputado sucedieron en 2016, cuando a través de un intermediario Trump pagó supuestamente 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio sobre una relación sexual que tuvo con ella diez años atrás.